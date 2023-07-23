Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul ve Tiflis, Rusların Avrupa’ya açılan kapısı oldu /23 Temmuz 2023 17:59

İstanbul ve Tiflis, Rusların Avrupa’ya açılan kapısı oldu

Hava sahasını Rus uçuşlarına kapatan Avrupa Birliği ülkelerine seyahat etmek isteyen Ruslar farklı güzergahlar tercih ediyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

24 Şubat 2022’de Ukrayna’ya düzenlediği askeri operasyon nedeniyle hava sahasını Rus uçuşlarına kapatan Avrupa Birliği ülkelerine seyahat etmek isteyen Ruslar farklı güzergahlar tercih ediyor. En çok tercih edilen güzergah ise İstanbul oldu.

Rusya’dan Avrupa’ya ulaşmanın en kolay yolu önce İstanbul ya da Antalya’ya uçmak. Sık kullanılan diğer aktarma noktaları arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Ermenistan ve Azerbaycan da var. Son zamanlarda ise Tiflis önemli bir uçuş noktası olarak eklendi. 

Rusya’dan Avrupa’ya direk uçuşların yasaklanması komşu ülkeleri aktarma merkezi haline getirdi. Rusya vatandaşlarının Avrupa’ya transit uçuşları için İstanbul ve Erivan’dan sonra bir alternatif de Tiflis oldu. 

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, Rusya vatandaşlarının Avrupa’ya transit uçuşları için yeni bir hub oluşturuluyor. Açıklama, Moskova Vnukovo Havaalanından geldi. Ayrıca Azimut hava yolu şirketinin sahibi Vitaliy Vantsev’de aynı açıklamayı teyit ediyor. 

Rus basınına yansıyan haberlere göre, Tiflis’te Rusya vatandaşlarının Avrupa uçuşları için yeni transit hub oluşturulacak.   Gürcistan aktarmalı Rusya’dan doğrudan uçuşların kapalı olduğu Paris, Nice, Roma gibi destinasyonlara uçuşlar düzenlenecek.

Böylece İstanbul, Erivan ve Bakü’nün ardından Tiflis, dördüncü aktarma hub’u olmuş olacak.

Rusya ile Gürcistan arasında Ağustos 2019’da yasaklanan uçuşlar, geçen mayıs ayından itibaren yeniden başlatıldı. Bu durum bazı destinasyonlarda aktarmalı uçuşların fiyatlarına da olumlu yansıdı. Rekabetin artması ve alternatif rotaların çoğalması yolcu sayısını artırırken aynı zamanda fiyatların da düşmesine olanak sağlıyor.
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