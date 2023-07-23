Artık para yerine Prada, Gucci ile ödeme yapabilirsiniz

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Klinikleri verdiği ilanlarda, “artık para ile ödeme yapmak yerine Prada, Balenciaga, Gucci, Chanel, Louis Vuitton gibi markaların ve Rusya pazarından çıkmış diğer firmaların ürünlerini klinik hizmetleri karşılığında kullanabilirsiniz” deniliyor.





Bunlardan bir tanesi olan Ortodonti klinikleri ağı, hizmetlerini Rusya'dan ayrılan markaların kullanılmış ürünlerine de çeviriyor. Kliniğin web sitesinde bir tür markalı ürünlerle takas işlemi başlattığı yazılı.





Kliniğin halkla ilişkiler müdürü Olga Obraztsova'ya göre bu durum mevcut gerçeklerle örtüşüyor: “ihtiyaç olan bazı ürünleri diğer ülkelerden teminat yapmamak için herkesin yararına olacak bir takas düzenlemeye karar verdik. Müşterilerimiz klinik hizmetlerini ödeme yapmadan servis alacak ve biz markalı ürünler için beklemeyeceğiz veya fazla ödeme yapmayacağız” diyor.





İddiaya göre takas, kliniklerden bazıları test uygulaması yaptı ve başarılı oldu. Artık herhangi bir şubede ödeme yerine resmi markalı ürünler kabul edilmektedir.





Klinik ilanında, “Prada, Balenciaga, Gucci, Chanel, Louis Vuitton ve diğer ünlü premium markaların markalı ürünlerini tıbbi hizmetler karşılığında takas etmeniz için size eşsiz bir fırsat sunuyor!” deniliyor.