Samanyolu Haber /Spor / Transferde tarihi çalım: Galatasaray, Zaha transferini KAP'a bildirdi /23 Temmuz 2023 18:24

Transferde tarihi çalım: Galatasaray, Zaha transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun zamandır peşinde olduğu Wilfried Zaha'yı renklerine bağladı. Zaha'nın bu akşam (23 Temmuz Pazar) 21.30'da İstanbul'a geleceği kaydedildi.

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Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen Wilfried Zaha, ile görüşmelere başlandığını duyurdu. 

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. 



Geçtiğimiz sezon Crystal Palace forması giyen Fildişi Sahili vatandaşı oyuncunun transfer konusunda Lazio, Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılıyordu. 

Kariyeri boyunca 478 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 91 gol ve 77 asistlik performans gösterdi. 

İngiliz ekibi Crystal Palace'ın 9 sezondur formasını giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezon ise 27 lig maçında 7 gol kaydetti.
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