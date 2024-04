Sivasspor, Fenerbahçe'nin umutlarını 90+4'te yıktı: 2-2

Fenerbahçe bir sonraki maçta sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sivasspor sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.





Öte yandan, Rej Manaj'ın 13. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.





Karşılaşmanın 64. dakikasında Dusan Tadic ve Bright Osayi Samuel'i oyundan alan Kartal, Mert Müldür ve Cengiz Ünder'i sahaya sürdü. Bu değişiklikten 7 dakika sonra Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski'yi oyundan çıkarken, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi oyuna dahil oldu.





Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında, Süper Lig şampiyonluğu yolunda beklemediği bir puan kaybı yaşadı. Son anlarda 2-1 öne geçen Fenerbahçe, uzatma dakikalarında penaltıdan yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.Konferans Ligi'nde Olympiakos'a penaltılarla elenen Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanının 45+2. dakikasında Fred'in müthiş şutuyla 1-0 öne geçti. Dakika 57'de Fode Koita'nın golüyle skoru 1-1'e getiren Sivasspor, 80. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüne engel olamadı ve skor 2-1'e geldi.Maçın son anlarında, Dominik Livakovic'in müdahalesiyle yerde kalan ve takımına penaltı kazandıran Rej Manaj, 90+4'te penaltıyı gole çevirerek skoru 2-2 yaptı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, 86 puana ulaşan Fenerbahçe, ligin bitimine 5 hafta kala 90 puanlı lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Deplasmanda son 10 maçını kazanan ve kulüp rekoru kıran Fenerbahçe'nin serisi sona ererken, Sivasspor ise 45 puana ulaştı.İlk yarıda oyunu kendi yarı sahasında kabul eden Sivasspor karşısında pozisyon bulmakta zorlanan Fenerbahçe, Fred'in 45+2'deki müthiş füzesiyle soyunma odasına 1-0 önde girdi.Edin Dzeko'nun, çaprazdan bir pozisyonda kaleci Ali Şaşal'a takıldığı şut dışında gol fırsatı yaratmakta güçlük çeken sarı lacivertliler, kalabalık Sivasspor savunmasını aşmakta zorlandı.Ev sahibi Sivasspor, nadir geliştirdiği ataklardan birinde, Koita ile gole yaklaştı ancak kaleci Livakovic şık bir kurtarışla golü önledi. Dakika 41'de, Koita'nın ceza sahasına girer girmez çektiği şutu, kaleci Livakovic parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.İkinci yarıda sol kanattan atak geliştirmek isteyen Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile hücuma çıkmak isterken topu kaptırdı. Sağ kanattan topla müthiş ilerleyen Koita, çaprazdan ceza sahası içine girer girmez vuruşunu yaparak kaleci Livakovic'i mağlup etti ve skoru 1-1'e getirdi.Sivasspor'un skoru 1-1'e getirmesinden sonra, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal hızlı oyuncu değişiklikleri yaptı.Dakikalar ilerledikçe kapanan Sivasspor karşısında baskısını artıran Fenerbahçe, 80'de İrfan Can Kahveci ile bir kez daha üstünlük golünü buldu.İsmail Yüksek'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya gelişine vuran İrfan Can Kahveci, şık bir golle takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.Karşılaşmanın son dakikalarında Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan topu çok iyi kontrol eden Rej Manaj, vuruşunda çerçeveyi bulamadı. Ancak kaleci Livakovic'in müdahalesiyle yerde kalınca uzun süren VAR kontrolünün ardından penaltı noktası gösterildi.Topun başına geçen Manaj hata yapmadı ve 90+4'te skoru 2-2'ye getiren golü attı.Mücadelenin 90+8. dakikasında, savunmanın arkasına sarkan İrfan Can Kahveci, ceza sahası içine ortasını yaptı.Pozisyonu iyi takip eden Serdar Dursun, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak, yan hakem İrfan Can Kahveci'nin ofsaytta olduğunu işaret etti ve gol geçersiz sayıldı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.