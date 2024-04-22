Dursun Özbek: TFF, 18 Temmuz tarihini değiştirmeyeceğini söyledi

"Kulüpler Birliği Vakfı olarak erken seçim yapılmasını ve federasyonun değişmesini istemiştik. Bu talebimizi imza toplamak suretiyle meydana getirelim düşüncemiz oldu. Bu deklerasyondan sonra federasyon bunu dikkate aldı ve 18 Temmuz'da erken seçim yapılacağını deklare etti. İmza toplama işi de amacına ulaşmış oldu."





"Kulüpler Birliği'nde imza toplamak yerine istişare ederek, insanları ikna etmek yoluyla görüşerek çözebilirsek şık olur Türk futbolu açısından dedim. İmza toplama işinde Kulüpler Birliği Vakfı bölünüyor. Özellikle bu bölünmenin Kulüpler Birliği ve Türk futbolu için iyi olmayacağını ifade ettik. En son toplantıda müzakere edilmesi yolunda karar alındı. Ve bana 'heyet kuralım, başkanlık et. TFF'den randevu isteyelim' dendi."





"Bu bildirinin amaca uygun olmadığını, neticesini gördük. Camiaları birleştirmek yönünde yapılan hareket amaçsız kalmış oldu. 18 Temmuz'da seçim yapılmak üzere federasyon bu tarihi değiştirmek niyetinde olmadıklarını söyledi."





"Burada şu fırsat kaçırılmıştır. Haziran başı gibi yapılması mümkün olan bir seçimin hiç hesapta olmayan davranış biçimiyle ortadan kaybolduğunu görüyorum. Sayın Büyükekşi ifade etti. Aynen bu sorunun cevabını verdi. Eğer seçim erken çekilmek isteniyorduysa, bir fırsat kaçmıştır. İki iki daha dört. Burada futbol ailesi olmanın özellikleri var. Dolayısıyla bu özelliklere riayet etmek lazım. Bu çerçevede olayı düşünmek lazım. Bugünkü toplantı amacına ulaşmamıştır."





Kulüpler Birliği Vakfı'nın, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek önderliğinde TFF'ye yolladığı heyet, TFF başkanlık seçiminin erken tarihe alınması konusunda yapılan görüşmenin detaylarını anlattı.Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yer aldığı heyet, Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldi. Toplantının konusu, TFF başkanlık seçiminin 18 Temmuz'dan daha erken bir tarihe alınmasıydı.Görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Vakfı'nın 19 Haziran'da yayınladığı bildirinin sadece 3 kulüp tarafından onaylandığını ve bu bildiride yazanların TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi rahatsız ettiğini dile getirdi.Özbek, söz konusu bildiri nedeniyle 'bir fırsatın kaçtığını' ifade ederken, Büyükekşi'nin bu nedenle seçimi erkene alma konusunu rafa kaldırdığını söyledi.Galatasaray Başkanı Özbek, şu ifadeleri kullandı:Fakat istenmeyen bir olay tezahür etti. Cuma akşamı Kulüpler Birlği Vakfı, sadece 3 kulübün onayladığı, herhalde İstanbulspor ve onun dışında iki kulüp daha, bir kamuoyu açıklaması yapıldı. Bundan evvel de soruldu, görüşlerinizi bildirin diye. Üç kulüp onay vermiş, Galatasaray'ın okumasına fırsat bile tanımadan yayına kondu. Ben genel sekreteri aradım. 'Görüş bildirilmedi, sadece 3 kulüp görüş bildirmiş, tüm kulüpleri arayabilirsiniz' dedim. Neticede ok yaydan çıkmış oldu."Biz heyet olarak bu toplantıya geldik. Amaca ulaşmak için yapılan bir hareket, konulan bu bildiri ile amaçsız hale, sabote edilir hale geldi. Çok net ifade ettiler içeride. 'Biz uzlaşma konusunda aynı şekilde düşünüyorduk derken, Kulüpler Birliği olarak zehir zemberek bir bildiri koyuyorsunuz' dendi. Ve kısa bir görüşme oldu."Şu anda imza vermeyi düşünmüyoruz. İmza versek ne olacak diye bakmak lazım. Gereken imzalar toplandığı zaman bile erken seçim haziran sonu temmuz başından önce yapılamıyor. Statü gereği oraya kadar gidiyor. Arada 1 hafta-10 gün var. Yapılan istişarelerle bunun geri çekileceği belliyken, imza toplarayarak gideceğimiz daha iyi hedefi ortaya koyabilecekken niye bu duruma geldi? Biraz onu tahlil etmek lazım. Neticede imza toplansa da, toplanmasa da bir şey fark etmiyor."Ben imza sayısını takip etmiyorum. Yeterli imzayı toplasak ne oluyoru konuşmak lazım. Seçim gidiyor haziranın sonu. Daha da geciktirmek mümkün. Bu sonucu doğuruyor. Sayın Büyükekşi ifade etti, "biz hazırlıklıydık, ama bu koyduğunuz kamuoyu duyurusu şık olmadı. Müzakerelerin önünü kesmiştir' diye kendisi ifade etti. Kulüpler Birliği'nin koyacağı bildirileri mutabakatla yapmasında fayda var. Kendi başına bazı şeylerin müzakere edilmeden konması, bazı şeylere zarar veriyor."