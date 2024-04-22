Samanyolu Haber /Gündem / İzmir Valiliği’nden patlama sesleriyle ilgili açıklama /22 Nisan 2024 19:58

İzmir Valiliği’nden patlama sesleriyle ilgili açıklama

İzmir'de bazı ilçelerden patlama sesi duyulduğu ihbarları üzerine valilikten açıklama geldi. Açıklamada miadı dolan mühimmatların imha edildiği, sürecin 10 gün kadar devam edeceği belirtildi.

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İzmir'de bazı ilçelerden patlama sesi duyulduğu ihbarları üzerine valilik tarafından yapılan açıklamada Urla'daki askeri bölgede miadı dolan mühimmatların kontrollü olarak patlatıldığı belirtildi.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında farklı ilçelerden patlama seslerinin duyulduğuna dair bilgilerin paylaşıldığı kaydedildi.

10 GÜN DEVAM EDECEK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Urla ilçemiz sınırları içerisindeki askeri alanda gerekli tedbirler alınarak, miadı dolmuş mühimmatlar rutin olarak ve kontrollü şekilde imha edilmektedir. Söz konusu patlama sesleri, imha çalışmasından kaynaklanmakta olup imha süreci 10 gün kadar devam edecektir."
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