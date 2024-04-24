Terim'i çıldırtan olay: Milli futbolcunun akılalmaz hatası takımı yaktı

Yunanistan Süper Ligi'nde, 71 puanla ikinci sıradaki Panathinaikos ile 72 puanı bulunan lider AEK karşı karşıya gelirken, Samet Akaydin'in savunmada yaptığı hata maça damga vurdu.



Şampiyonluk mücadelesi veren iki ekibin maçında, ev sahibi AEK 7. dakikada Niclas Eliasson'un golüyle 1-0 öne geçti. Panathinaikos'un beraberlik golü aradığı anlarda, teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, hiç beklemediği anda kalesinde ikinci golü gördü.



Panathinaikos'un taç atışı kullandığı pozisyonda, savunma oyuncusu Samet Akaydin kendisine gelen topu kalecisine dönmek istedi. Ancak Samet Akaydin'in pası kısa kalınca, topu takip eden Ezequiel Ponce araya girdi ve topu kaptı.



AEK forveti Ponce, kaleci ile karşı karşıya kaldıktan sonra topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirirken, Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim saha kenarında adeta sinir krizi geçirdi.



Samet Akaydin'in pas hatası sonrası kollarını sinirli şekilde havaya kaldıran ve oyuncusuna tepki gösteren Terim, golden sonra büyük üzüntü yaşadı.