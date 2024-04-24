Samanyolu Haber /Spor / Terim'i çıldırtan olay: Milli futbolcunun akılalmaz hatası takımı yaktı /24 Nisan 2024 22:39

Terim'i çıldırtan olay: Milli futbolcunun akılalmaz hatası takımı yaktı

Panathinaikos savunmacısı Samet Akaydin, AEK ile oynanan liderlik maçında yaptığı hata ile teknik direktör Fatih Terim'i adeta çileden çıkardı.

SHABER3.COM

Yunanistan Süper Ligi'nde, 71 puanla ikinci sıradaki Panathinaikos ile 72 puanı bulunan lider AEK karşı karşıya gelirken, Samet Akaydin'in savunmada yaptığı hata maça damga vurdu.

Şampiyonluk mücadelesi veren iki ekibin maçında, ev sahibi AEK 7. dakikada Niclas Eliasson'un golüyle 1-0 öne geçti. Panathinaikos'un beraberlik golü aradığı anlarda, teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, hiç beklemediği anda kalesinde ikinci golü gördü.

Panathinaikos'un taç atışı kullandığı pozisyonda, savunma oyuncusu Samet Akaydin kendisine gelen topu kalecisine dönmek istedi. Ancak Samet Akaydin'in pası kısa kalınca, topu takip eden Ezequiel Ponce araya girdi ve topu kaptı.

AEK forveti Ponce, kaleci ile karşı karşıya kaldıktan sonra topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirirken, Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim saha kenarında adeta sinir krizi geçirdi.

Samet Akaydin'in pas hatası sonrası kollarını sinirli şekilde havaya kaldıran ve oyuncusuna tepki gösteren Terim, golden sonra büyük üzüntü yaşadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Terim'i çıldırtan olay: Milli futbolcunun akılalmaz... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:10:42