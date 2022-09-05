Samanyolu Haber /Gündem / "Yalakalık" üzerine verdiği vaaz sosyal medyada gündem oldu /05 Eylül 2022 14:39

"Yalakalık" üzerine verdiği vaaz sosyal medyada gündem oldu

Şanlıurfalı din adamı Aziz Kutluay'ın oğlu Mehmet Emin Kutluay'ın "yalakalık" üzerine verdiği vaaz sosyal medyada gündem oldu.

Kim bu 'yellehçiler' ?

Şanlıurfa'nın tanınan din adamlarından Aziz Kutluay'ın oğlu Mehmet Emin Kutluay "yağcılık" ile ilgili verdiği vaaz sosyal medyada viral oldu.

Şanlıurfalıların "yalakalık yapanlara" yönelik "Yellehçi" ifadesini kullandığını hatırlatan Mehmet Emin Kutluay şunları söyledi: 

"Yabancılar yalaka Şanlıurfalılar Yellehçi der. Urfalıların bu mana dolu kelimesi kibarca yağcı diye söylense anlamını yitirdi. Bunlara yellehçi diyeceksiniz. Taraftar olduğu parti yanlış karar alsa da bir şey değişmez. Arkasından onu alkışlar. Oğlunu kızını işe koyak için birilerinin önünde iki büklüm olur yellehçi. Ağamın dediği olur. Reisimin dediği olur. Kendi fikri yoktur. Yellehçilerin yüzünden toplum bu hale geldi.

Fakirin kendisi ölse cenazeye gitmez, zengine köpeklik eden yellehçiler. Fakir aradığı zaman telefonuna cevap vermez. Zengin aradığı zaman ayağa kalkar cevap verir. Yellehçi birilerine yaranmak için hanımını kızını bile kıskanmaz." 
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