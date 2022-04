“Big Brother” ya da NATO!

Putin'in pahalı diktatörlük hobisi hem ekonomik hem de can kaybı açısından kanamaya devam ediyor. Dünya zenginler listesinde birinci sırayı kimseye kaptırmayan Elon Musk'ın, Putin'in zenginliği yanında kendisini Mahmutpaşa işportacısı gibi hissetmesi gayet normal. Zengin Rus oligarkların godfatherı Putin'in mal varlığı elbette ki dudak uçuklatır.











Rus lider işgal sürecinde istediğinin ne kadarını aldı? Kimin umurunda. Nam olsun da mal olmasın. Zorba liderlerin merak ve ilgileri sınırsız ve bunu tatmin için bütçe ve maliyet sınırı yok. Adı üzerinde örtülü ödenek. Son iki aydır, dünyanın kendisinden en çok bahsettiği şöhretler arasına girmek buna değiyorsa, takdir yine kendilerinin. Putin şimdiden, değişik kategorilerde, üçüncü mileniumun en çok bahsedilen despotlarından. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Önemli olan gündemde kalabilmek.









Ukrayna'da süren savaşta dikkat çeken konulardan biri, Rus ordusundaki beyin takımında ciddi zayiatların yaşanması oldu. Putin'in görevden aldırıp, akibeti meçhul bir cezaya çarptırdığı rütbeli asker sayısı her geçen artıyor. En son Ukrayna askeri güçleri tarafından sağ ele geçirilen Rus subay için, Ukrayna'dan gelen esir değişimi teklifine Rus Devlet Başkanı'nın cevabı olumsuz oldu. Rusya'da Putin haricindeki herkes harcanabilir, gözden çıkarılabilir ya da sıradaki ile değiştirilebilir.









Dünyanın sayılı ordularından birine sahip Rusya, asker zayiatı ile uğraşmayı teferruat sayıyor. Medyaya yansıdığı kadarıyla askeri kayıpları dünyadan gizlenmek için kullanılan, teçhiz ve tekfin işlemleri insanın tüylerini ürpertecek cinsten ve iğrenç. Yenilen, esir düşen ya da yaralanan askerlerin kıymet-i harbiyeleri kafalarına sıkılacak bir mermi kadar ucuz! Putin, kibir ve gururunu incitmektense, adam harcamayı tercih ediyor. Zavallı Rus subay, hayatını kimin için tehlikeye attığını şimdi anlamıştır! Sadece o mu? Sınıf arkadaşları da!









Türkiye'de iç siyasetteki belirsizlik ve kaos bile Putin'in ne yapacağına bağlı. İnternet sitelerinde boy gösteren astrologlar yıldız okumalarını ve yakın gelecek kehanetlerini Rus ordusunun durumuna göre belirliyorlar. Doğruyu söylemek gerekirse, sadece astrolog ve kahve falcıları değil, siyasi hayatın merkezindekiler, içine düştükleri açmazdan kurtulmak için Putin mucizesine mahkûmlar. Ne gariptir ki değme kâhinler, Saray ve iktidarın saplanıp kaldığı bataklıktan çıkış yolu ile alakalı yıldızname ve rüya tabirlerinden pek bir şey bulamadılar. İyi de bu ayın evreleri sadece Putin için mi değişiyor? Şu hali ile Saray'ın hekimbaşısı ve müneccimbaşısı aldıkları maaşı hak etmiyorlar. Zıkkım olsun!









Asya merkezli geo-politik dünya merkezi oluşturma projesi yeni değil. Euro-Asia hayalleri Doğu ve Orta Doğu devletlerinin nihai ütopyası. George Orwell'in İkinci Dünya Savaşı sonrasında yazdığı, o gün için fütüristik, Ninteen-Eigthy Four (1984) romanı, imparatorluk hayallerinin modern dünyaya nasıl yansıyabileceği teorisine dayanıyor. Orwell'in “Big Brother is Watching You, Büyük (Patron) Birader'in Gözü Üzerinizde” esprisinin, Ruslar'ın İkinci Dünya Savaşı'ndan çok önce kullandıkları “Brotherly Nations”, “Kardeş Milletler” den esinlendiği tahmin ediliyor.









2000'li yıllarda kendisinden sözettirmeye başlayan Putin'in beyin yapıcısı, faşist eğilimleri ile bilinen Alexandr Dugin. Tam bir tımarhane kaçkını. Hafta içinde verdiği röportajda, “Rusya bu savaşı kazanmak zorunda. Aksi halde, dünya ateş topuna döner!” diyerek, güya dünyayı tehdit ediyor. Rusya Ukrayna'dan galip ya da malum çıkması halinde geriye dönük ağır bir fatura ile karşılaşacağını çok iyi biliyor. İşgalin başından beri işlerin iyi gitmemesine sebep arıyorduk. Budala Dugin, Putin'i Big Brother olmaya ikna ederek ciddi bir hesap hatası yapmış. Dugin'in en yakın takipçisi kim biliyor musunuz? Zihninizi zorlamayın ben söyleyeyim. Eski Başkan Trump'ın akıl hocası Steve Bannon. Masadaki dörtlü şöyle; Putin-Dugin, Trump-Bannon.









Rusya bir avuç oligark ve budala Dugin'den ibaret değil. 2014'te Putin'in Kırım İşgali'ne mecliste red oyu vererek Putin muhalifleri safına geçen meclis üyesi İlya Ponoramev. “Putin'in günleri sayılı. Savaş kaybeden diktatör iktidarda kalamaz!” diyerek, hadiseyi başka bir boyuttan değerlendirmekte sakınca görmüyor.









Putin'in Ukrayna çılgınlığından sonra, sıranın kendilerine geleceği endişesine kapılan İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği için sıraya girmiş durumdalar. İki ülke, eski Big Brother'in kaprislerine katlanmaktansa NATO üyeliği ile dünya liglerinde oynama ısrarlarını sürdürerek büyük bir riski göze almakta tereddüt etmiyorlar. Putin'in nükleer tehdidi bile bu ısrarın ateşini söndürmeye yetmedi.









Rusya'daki gelişmelerden Saray-Putin romantizmi de ciddi yara aldı. Putin'in kanatları altında yeni imparatorluk hayalleri artık ikinci bir bahara kaldı. Putin, kendisi himmete muhtaç bir despot, kimseyi taşıyacak hali yok. Son iki aylık gelişmeler Saray'ın imparatorluk ve hiç olmazsa Orta Doğu'da Big Brother olma heveslerine ot tıkadı. Astrolog ve falcıların, yakın zaman kehanetlerinde Saray'ı işin içine dahil etmemelerini şimdi daha iyi anlıyorsunuz değil mi?