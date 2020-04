Le Coronavirus ou l’appel de la renaissance

İl y a environ trois mille cinq cents ans, le Prophète Moïse (psl), a commencé à annoncer la religion Hanif qui signifie la soumission à Dieu unique, dont il a hérité du Prophète Abraham (psl), son arrière-grand-père en Égypte. Selon la croyance de l'époque, le souverain était considéré comme le fils de Dieu, même le dieu de la terre. Le Pharaon dit: « Laissez-moi tuer Moïse. Qu'il invoque donc son Seigneur ! Je crains qu'il ne change votre religion ou qu'il ne fasse apparaître le désordre dans le Pays. » Le but de la "religion" dans ce verset est le chemin exemplaire et la civilisation de cette société. Le Pharaon a prétendu qu'il voulait éliminer Moïse au nom de son peuple, bien qu'il pensait à son règne, comme de nombreux tyrans. Le verset : "İls dirent: « Voici deux magiciens qui, par leur magie, veulent vous chasser de votre pays et abolir votre chemin exemplaire » signifie ce sens clairement (la surate Tâhâ 20/63). Puis il a augmenté la torture envers les croyants et a fermé le temple. Dans ce cas, Allah dit à

"Et Nous révélâmes à Moïse et à son frère: « Faites de vos maisons des lieux de recueillement (centres ou écoles), accomplissez la prière". Annonce la bonne nouvelle aux croyants! » (Sourate Younus 10/87).

L'ordre principal consistait à pratiquer le culte dans le temple, une disposition spéciale a été divulgué pour la période de torture. Pendant la période des coronavirus, nous, Musulmans, comme les Juifs et Chrétiens, appliquons cette disposition exceptionnelle.

Lorsque les gens sont allés trop loin dans de mauvaises pratiques, Allah a voulu attribuer le coronavirus pour alerter l'humanité à adopter une attitude raisonnable."Rassemblez votre esprit, détournez-vous du mal, agissez conformément à votre objectif de création, ne perdez pas votre vie dans des choses temporelles, négligez pas vos familles, vivez d'une manière digne du bonheur éternel! " C’est comme ça que Dieu voulait enseigner sa leçon.

İl y a deux mille ans, Jésus-Christ a annoncé la même religion de croyance à Dieu unique. İl n'a pas pu fixer les principes de sa religion, car sa prophétie n’a duré qu’un an. İl a accepté les livres et prophètes divins précédents, a annoncé son successeur, le dernier prophète Paraklétos (psl) après lui (Jean 14/16 et 16/13). Sa prédication a été diffusée partiellement, puis elle a été recueilli sous forme de livre. Les apôtres qui croyaient en lui ont été tués par la cruelle administration romaine polythéiste. Mais la persécution sévère de l'Empire romain n'a pas pu faire taire son appel. Trois siècles plus tard, la plupart des peuples vivants sous la domination de cet État ont embrassé son invitation. L'Empire quant à lui, l’a dû accepté officiellement. Mais la persécution, les détournements et la dissimulation des croyants en raison du terrorisme d'État, qui ont duré trois cents ans, ont entraîné des changements dans une partie importante de son enseignement. "Les membres d'aucune autre religion dans le monde ne sont divisés en groupes aussi différents et distants que les chrétiens." (De Glasenapp, Les cinq grandes religions, Paris, Payot, page 415).

Allah Tout-Puissant, a sauvé Jésus-Christ (psl) des meurtriers et l'a élevé auprès lui afin qu'il puisse achever sa mission. Quand le moment venu, Allah l'enverra, le mettra en charge de sa communauté pour qu'il corrige les manquements et les défauts. En tant que le rénovateur de la religion du dernier prophète (psl) İl complétera sa mission. Malheureusement, la majorité de ceux qui appartiennent à la tradition chrétienne dans l'état actuel du monde ont perdu leur appartenance à l'Église et leurs pratiques religieuses. Maintenant, le coronavirus, donne à cette Communauté qui constitue la plus grande tradition religieuse du monde, la possibilité de recueillement et de revenir à son état d'origine. Le coronavirus a coïncidé avec la période de carême. La période de jeûne de quarante-six jours se termine le samedi 11 avril 2020. Ce dimance est la fête pâques. Les chrétiens deviendront plus sensibles à l'appel de la renaissance par coronavirus pendant cette période, lorsqu'ils essaieront de s'approcher de Dieu avec les vertus d'adoration, de la prière, de la jeûne et de soutenance des besogneux d’après les principes de Jésus-Christ. À cette occasion, je souhaite joyeuses Pâques au monde chrétien, doté de ces valeurs. Je félicite de même la Pesah des juifs qui a lieu dans la même période.

Nous pouvons espérer à ce que de grandes communautés religieuses, telles que le Bouddhisme et l'Hindouisme, y soient également participées pendant cette période. Au Canada, nous avons appris que les autochtones (les premières nations du pays) ont prié à cette époque en ces termes: "Ô notre grand Créateur! Nous vous implorons d'être avec nous. Nous vous souhaitons d'aider nos patients et nos bien-aimés éloignés. Lorsque nous perdons espoir, rappelez-nous de nous remercier pour l'eau qui nous donne la vie et la terre qui nous porte! Aidez-nous à savoir que tout le monde est notre famille, Seigneur!".

İl n'y a eu aucun changement dans la religion et dans le Livre Saint des Musulmans. Cependant, ils ont fait des erreurs dans la compréhension, l'interprétation et la pratique de la religion. Comme les politiciens de leurs administrations ne se sont pas bien débrouillés depuis longtemps, ils ont pris du retard dans les domaines de la science, de la civilisation, de la morale, de la culture et de l'administration sociale. À tel point que dans les études examinant l'application des valeurs fondamentales de la religion de l'İslam dans les pays du monde entier, il n’y a aucun pays musulman au seins des 30 premiers pays dans le palmarès. Parmi les dix premiers pays, on retrouve l'İrlande, la Finlande, la Suède, le Danemark, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Dans le monde musulman, le visage brillant de l'islam s'est assombri, l’éclipse totale est continuelle. Le coronavirus appelle également les Musulmans: «Vous n'avez pas bien compris et appliqué votre religion envoyée par votre Seigneur et communiquée par votre Prophète. Maintenant, laissez vos autres occupations de côté, retournez chez vous, vous avez besoin de la renaissance. Vous avez besoin de se recueillir. Prenez votre esprit pour saisir cette opportunité! Profitez bien de ce mois béni du Ramadan qui arrive à grands pas. Essayez de compenser la négligence que vous avez faite au fil des ans. Faisez vos examens de conscience! Repentez-vous, demandez pardon à Dieu! ". Que ce mois du Qur'an apporte aux Musulmans l'agrément de notre Seigneur et la prospérité.

Ainsi Allah le Tout-Miséricordieux montre qu'il n'abandonne pas les gens qu'il a créés. "Quoi! Renoncerons-nous à vous avertir par le Rappel parce que vous êtes des gens outranciers ? ( Sourate Zouhrouf 43/5). Ainsi, İl donne une opportunité à l'humanité avant la résurrection qui se produira pour le procès du Jugement Dernier. İl fait appel à une résurrection afin de s’acquitter dans la vie future.





Prof. Dr. Suat Yıldırım