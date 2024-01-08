Samanyolu Haber /Ekonomi / Yılın ilk 5 gününde 134 bin icra dosyası /08 Ocak 2024 09:50

Yılın ilk 5 gününde 134 bin icra dosyası

Yeni yılın ilk 5 gününde icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı 134 bin 515’i buldu. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, icra dairelerindeki toplam dosya sayısının 21 milyon 328 bine yükseldiğini açıkladı.

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Gürer, bankalara ve varlık yönetimi şirketlerine borçlarından dolayı icra takibi başlatılan yurttaşların her geçen gün arttığına dikkat çekti. 

2023 yılının Ocak- Kasım döneminde 1 milyon 197 bin 35 kişinin kredi kartı ve tüketici kredisi borçları nedeniyle bankalar tarafından icra takibine alındığını kaydeden Gürer, "Hem bankalar hem de varlık yönetim şirketleri tarafından borcu yüzünden takip edilenler tek kişi sayıldığından takipteki toplam vatandaş sayısı Kasım 2023 sonu itibariyle 3 milyon 830 bin 149 kişi olarak hesaplanıyor" bilgilerini paylaştı. 

Gürer, 1 ve  5 Ocak 2024 tarihlerinde icra dairelerine UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısının ise geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 9,9 oranında artarak 134 bin 515 olduğuna da dikkat çekerek, “UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 5 Ocak itibariyle 21 milyon 328 bin oldu” dedi.
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