Yürürken neye uğradıklarını şaşırdılar: 2 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen Mehmet Türkkan ve Günday Mersin'in üzerine binanın çatısındaki çanak anten düştü.



Başından yaralanan Mersin ve bacağından yaralanan Türkkan'a ilk müdahale olay yerinde bulunanlar tarafından yapıldı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kaldırımda yürüyen 2 kişinin üzerine çanak antenin düşmesi ve ardından vatandaşların yaptığı ilk müdahale yer alıyor.

