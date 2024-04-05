Samanyolu Haber /Gündem / Yürürken neye uğradıklarını şaşırdılar: 2 yaralı /05 Nisan 2024 22:53

Yürürken neye uğradıklarını şaşırdılar: 2 yaralı

Kaldırımda yürüdükleri sırada üzerlerine çanak anten düşen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

SHABER3.COM

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen Mehmet Türkkan ve Günday Mersin'in üzerine binanın çatısındaki çanak anten düştü.

Başından yaralanan Mersin ve bacağından yaralanan Türkkan'a ilk müdahale olay yerinde bulunanlar tarafından yapıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kaldırımda yürüyen 2 kişinin üzerine çanak antenin düşmesi ve ardından vatandaşların yaptığı ilk müdahale yer alıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yürürken neye uğradıklarını şaşırdılar: 2 yaralı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:31:15