AKP’li belediyelerden ihale vurgunu: Kasayı boşaltıp gitmişler

31 Mart’taki yerel seçimlerin öncesinde ve sonrasındaki birkaç günde AKP’li belediyelerin dağıttıkları ihalelerle vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Çok sayıda belediye başkanı ve kayyum, adrese teslim ihale dağıttı. Tamamı pazarlık usulü olan ihalelerin sözleşmesi 26-28 Mart ile 1-4 Nisan arasında imzalandı. Dağıtılan adrese teslim ihalelerden ‘nemalanan’ isimler arasında AKP MKYK üyesi dahi yer aldı.





Ürgüp Belediyesi ayrıca 2 Nisan’da 1.1 milyon liralık pazarlık usulü sözleşme imzaladı. Sözleşme AKP’den 2013 yılında Nevşehir Belediyesi başkan aday adayı olan Umut Ergül’e gitti.





İktidarın kayyum atadığı Muş Belediyesinde kayyum yönetimi seçimden yalnızca 5 gün önce pazarlık usulü “Pompa, motor, su ve kanalizasyon şebeke bağlantı malzemeleri” ihalesi açtı. 10 milyon liralık ihaleyi Ari Teknik İnşaat Limited Şirketi 10 milyon lira karşılığında aldı. Sözleşme 4 Nisan 2024’te imzalandı.





AKP’den CHP’ye geçen Gaziosmanpaşa Belediyesi, 21 Mart 2024’te “9 aylık iş yeri hekimliği, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli hizmet alımı işi” ihalesi açtı. Pazarlık usulü gerçekleşen ihale sonucu 4 Nisan’da yayımlandı. İhaleyi “Özhan OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi” 2 milyon lira karşılığında aldı. İhale sözleşmesi imzalandığında AKP’nin Gaziosmanpaşa Belediyesi seçimlerine itirazları sürüyordu.





Tokat Belediyesi seçimden 11 gün önce açtığı ihaleyi 1 Nisan’da sonuçlandırdı ve sözleşme imzaladı. “Temizlik malzemesi mal alım işi” yine “Tokat Erenler Gıda Tarım Temizlik Ambalaj İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi”ne gitti. İhale tutarı 2 milyon lira olurken, mal alımının 1 haftada gerçekleşecek. 2 günde 4 milyon liralık ihale alan şirketin patronu Dursun Sansar ise AKP Tokat İl Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşler Başkanı olarak görev yapıyor.





Konya Sarayönü Belediyesi AKP’den Yeniden Refah Partisine geçti. Belediyenin seçimden 18 gün önce açtığı pazarlık usulü ihalede sözleşme seçimden 2 gün sonra imzalandı. 2 milyon liralık ihaleyi “Ablağan Tepe Grup İnşaat Limited Şirketi” kazandı.





Yusuf Adan’a 29 Mart’ta verilen ihale ile ise Kaymakamlığa 500 bin liralık mobilya alımı yapıldı. Yusuf Adan’ın 2 günde aldığı üç ihale tutarı ise toplam 4 milyon lira oldu. Diyadin’de 1 Nisan’da verilen bir başka ihale 650 bin lira tutarında oldu. 24 kalem doğal gaz malzemeleri alım ihalesi için 650 bin liralık sözleşme imzalandı.





Batman’da kayyum yönetimi seçimden 3 gün önce “Dekoratif ağaç ve saksı malzemesi mal alım işi” ihale sözleşmesi imzaladı. İhaleyi 1 milyon 860 bin lira karşılığında yine Abdulkadir İlmin aldı. İlmin böylece yalnızca Batman Belediyesinden 3 günde 4 milyon liraya yakın tutarda ihale almış oldu.





AKP’nin yine kayyum atadığı Batman Belediyesi yerel seçimlerden sadece 11 gün önce “Düzensiz göçmen ön kabul ve sevk merkezi inşaat ve elektrik malzemesi alım işi” ihalesini onayladı. İhale sözleşmesi seçimlerden yalnızca 2 gün sonra imzalandı. Adrese teslim ihaleyi 1.7 milyon lira karşılığında “Nusreddin Uluç” aldı. Nusreddin Uluç, daha önce yine Batman Belediyesinden aldığı ‘adrese teslim’ ihalelerle gündeme gelmişti. Batman’da kayyum belediyesi 1.9 milyon liralık ‘mutfak malzemesi’ alımı yaptı. Adrese teslim gerçekleşen ihalede sözleşme seçimden yalnızca 2 gün önce imzalandı.





AKP’den CHP’ye geçen İstanbul Tuzla Belediyesinde 2 Nisan’da 1.2 milyon liralık adrese teslim ihale sözleşmesi imzalandı. CHP’li Ali Eren Bingöl yeni belediye başkanı olarak seçildiği belediyede Bingöl henüz mazbatasını almadan AKP’li belediye yönetimi 1.2 milyon liralık “Tuzla Kart” alımı yaptı.





AKP’nin 2019 yılında yüzde 1.2 farkla kazandığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde son gün vurduğunu 2 milyon lira oldu. Belediye yönetimi seçimden 5 gün önce “Her cins dış mekan döşeme kaplaması tamiri işlerinde kullanılmak üzere dolgu malzemesi alımı” sözleşmesi imzaladı. Adrese teslim ihalede tutar 1 milyon 968 bin lira oldu.





Kadirli Belediyesi seçimden yalnızca 4 gün önce 1 milyon 927 bin liralık ‘Hediyelik malzeme’ aldı. Pazarlık usulü gerçekleşen ihaleyi RGT Medya ve Yayıncılık kazandı.





AKP’nin CHP’ye kaybettiği Giresun Belediyesinde seçimden 2 gün önce “Kent temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralama işi” için 55 milyon 197 bin liralık adrese teslim ihale verildi.





Evrensel gazetesinden Uğur Zengin’in haberine göre; Nevşehir’de Ürgüp Belediyesi 31 Mart’ta AKP’den CHP’ye geçti. Ürgüp Belediyesi, 1 Nisan’da 1.5 milyon liralık adrese teslim “hukuki danışmanlık” sözleşmesi imzaladı. 1.5 milyonluk hukuki danışmanlık AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Cemal Donat tarafından verilecek.AKP’den MHP’ye geçen Tokat Belediyesinde seçimden 10 gün önce düzenlenen ihalede sözleşme dün imzalandı. “Tek kullanımlık mal alım işi”ni alan şirket “Tokat Erenler Gıda Tarım Temizlik Ambalaj İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi” oldu. Adrese teslim ihale ile şirkete belediye kasasından 1 milyon 950 bin lira ödeme yapılacağı taahhüt edildi. Sözleşme seçimin hemen ertesi günü imzalandı.Tokat’ta seçimden yalnızca 13 gün önce düzenlenen pazarlık usulü ihale ile “ikramlık mal” alındı. Sözleşme yine seçimden bir gün sonra imzalandı. 2 milyon liralık ihaleyi “Çapanoğlu Market Tarım Ürünleri Hayvancılık İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” kazandı.AKP’nin 2019 yerel seçimlerini 4 oy farkla kazandığı Artvin Yusufeli Belediyesi 2024 seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçti. Yusufeli Belediyesinin AKP’li yönetimi seçimden 16 gün önce “Mamul kereste, emperyelli lambir, alın tahtası, süpürgelik ve çivi alım işi” ihalesi açtı. 20 Mart’ta açılan ihalede sözleşme seçimden 2 gün önce imzalandı. Belediye, Ali Çakal isimli kişiden 1.7 milyon lira karşılığında mal satın aldı.31 Mart seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen Balıkesir Karesi Belediyesi seçimden yalnızca 4 gün önce 74.8 milyon liralık adrese teslim ihale sözleşmesi imzaladı. Seçimden 11 gün önce açılan “Beton, parke, yeni yol yapımı” ihalesi için sözleşme seçimden 4 gün önce imzalandı.2019 yılında HDP’nin kazandığı ve 2020 yılında iktidarın kayyum atadığı Ağrı Diyadin Belediyesinde 31 Mart’ta DEM Parti seçimi kazandı. Diyadin Kaymakamı ve Diyadin Belediye Kayyumu Mustafa Karali, seçimden yalnızca 1 gün sonra ‘Diyadin Kaymakamlığı inşaat malzemesi alım işi’ için 1.4 milyon liralık adrese teslim sözleşme imzaladı. İhale ‘Yusuf Adan’a verildi. Yusuf Adan’a 1 Nisan’da verilen ikinci adrese teslim ihale tutarı da 2 milyon lirayı buldu.2019’da HDP’nin kazandığı ve iktidarın kayyum atadığı Batman Belediyesinde Kayyum Ekrem Canalp, seçimden 2 gün sonra “aydınlatma direği” ihalesi sözleşmesi imzaladı. Seçimden sadece 12 gün önce düzenlenen pazarlık usulü ihalenin bedeli 1 milyon 950 milyon lira oldu. İhaleyi Abdulkadir İlmin aldı.İstanbul’da AKP’den CHP’ye geçen Çekmeköy Belediyesi, seçimden yalnızca 2 gün önce 30 milyon liralık adrese teslim ihale dağıttı. Bina bakım ve onarımı için açılan ihaleyi 30 milyon lira karşılığında Yapıden Mühendislik aldı. Sözleşme seçimden 2 gün önce imzalandı.MHP’nin 2019’da yüzde 0.1 farkla kazandığı ve 31 Mart’ta CHP’ye kaybettiği Eskişehir Çifteler Belediyesinde, seçimden yalnızca 3 gün önce ‘parke taşı, yol ve kaldırım’ ihalesi sözleşmesi imzalandı. Adrese teslim ihale bedeli 2.4 milyon lira oldu.MHP’den CHP’ye geçen Osmaniye Kadirli’de belediye 26 Mart’ta 1 milyon 950 bin liralık ‘Ramazan paketi’ alım ihalesi sözleşmesi imzaladı. İhale yine pazarlık usulü yapıldı. Asaf Tarım Gıda Temizlik isimli şirket ihaleyi aldı.Kadirli Belediyesinde ayrıca 2 milyon liralık gıda paketi alındı. Yine aynı şirket ile 2 milyon 30 bin liralık sözleşme imzalandı. Böylece Asaf Gıda isimli şirkete 2 ihale ile 4 milyon liralık kaynak aktarıldı.AKP’den Yeniden Refah Partisine geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde 27 Mart’ta 2 milyon liralık ihale sözleşmesi imzalandı. “Nervürlü demir alım işi”ni 2 milyon lira karşılığında İbrahim Halil Sütpak aldı.AKP’den İyi Partiye geçen Lapseki Belediyesi 28 Mart’ta “Muhtelif cadde ve sokaklara beton parke ile yol” ihalesi açtı. Pazarlık usulü ihalede sözleşme tutarı 19 milyon 380 bin lira oldu. İhaleyi Kalesan Yapı aldı.Konya’da AKP’den Yeniden Refah Partisine geçen Çumra Belediyesinde, belediye yönetimi seçimden 5 gün önce 2 milyon 270 bin liralık çöp konteyneri alımı yaptı. Pazarlık usulü gerçekleşen ihaleyi Teksin Konteyner ve Galvaniz Sanayi Ticaret LTD ŞTİ aldı.