'Zeynep Hanım' hayata tutunamadı, Daniel gözyaşlarına boğuldu

ACI HABERİ ALMAN GAZETECİ DUYURDU

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede ve çevresinde büyük bir yıkıma neden oldu. Binlerce bina çökerken bölge halkı enkazların altında yaşam mücadelesi vermeye başladı. Yüzyılın felaketi olarak kabul edilen depremlerde Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden sevindirici bir haber gelmişti. Alman ekibinin uzun uğraşları sonucunda göçük altından kurtarılan Zeynep Kahraman’ın hayatını kaybettiği ifade edildi.Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından bölgede yaşam mücadelesi devam ediyor. Depremin 6. gününde enkaz altından kurtarılanlara dair mucizevi haberler gelirken Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden gelen üzücü haberi Alman gazeteci açıkladı. Alman arama kurtarma ekibinin 10 saatlik çabasının ardından depremden 103 saat hayata tutunmayı başaran Zeynep Kahraman’ın kaldırıldığı hastahanede hayatını kaybettiği ifade edildi.Alman WDR televizyonu için Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde deprem yayınları yapan gazeteci Jens Eberl, Zeynep Kahraman’ın kurtarılma anlarında canlı yayındaydı. O anlarda büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade eden Eberl, “Büyülü bir andı. İlk başta ortam tamamen sessizken, tansiyon yüksekti. Zeynep'in ambulansa konulmasıyla birlikte tüm duygular açığa çıktı. Burada gözlerinde yaş olmayan kimse yoktu" ifadelerini kullanmıştı.103 saat sonra gelen mucizenin ardından Alman gazeteci bu kez sosyal medya hesabından acı haberi paylaştı. Göçük altından Alman ekibi tarafından sağ çıkartılan Zeynep Kahraman’ın hayatını kaybettiğini Alman gazeteci, “Maalesef çok acı haber az önce geldi. Zeynep kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.” notuyla paylaştı.Enkazın başında Alman ekibinden bir kişinin öğrendiği birkaç Türkçe depremzedeyi sakinleştirmeye çalıştığı anlar depremin sembollerinden biri olmuştu. Alman doktorun Türkçe, “Zeynep Hanım korkma” dediği anlar acının dilinin ortak olduğunu herkese göstermişti.Ablasının enkazdan çıkartıldığını öğrendiği anlarda Alman ekibiyle kız kardeş Zübeyde Kahraman tek tek sarılarak mutluluğunu paylaşmış, Alman ekibinin tek tek ellerini öpmüştü.