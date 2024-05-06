Samanyolu Haber /Dünya / Küçük uçak otoyola acil iniş yaptı /06 Mayıs 2024 08:38

Küçük uçak otoyola acil iniş yaptı

Letonya’nın Adazi şehrinde iki kişiyi taşıyan küçük uçak otoyola acil iniş yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

SHABER3.COM

Letonya’nın Adazi şehrinde iki kişiyi taşıyan küçük uçak otoyola acil iniş yaptı. Letonya Sivil Havacılık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Adazi kentindeki bir pilot eğitim kurumuna kayıtlı Tecnam P2008 model tek motorlu uçağın dün teknik nedenlerden ötürü otoyola acil iniş yaptığı belirtildi. Letonya polisi, acil inişe kanat bölümündeki teknik problemlerin sebep olduğunu açıkladı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredekiler tarafından çekilen görüntüler, başkent Riga yönünden gelen uçağın akan trafiğe rağmen Tallinas Otoyoluna iniş yaptığı görüldü. İniş sırasında uçağın trafiğin akış yönüne uygun olarak indiği fakat sol kanadını bir yol levhasına çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Uçağın inişinden sonra herhangi bir kaza yaşanmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Küçük uçak otoyola acil iniş yaptı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:49:34