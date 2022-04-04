Samanyolu Haber /Gündem / "1 milyon 600 bin insan terör soruşturması geçiriyormuş, gerekirse 5 milyon olur!" /04 Nisan 2022 15:04

"1 milyon 600 bin insan terör soruşturması geçiriyormuş, gerekirse 5 milyon olur!"

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Avukat Mustafa Yeneroğlu, Türkiye'deki terör davalarıyla ilgili dikkat çeken rakamlar paylaştı. Yeneroğlu 1 milyon 600 bin insanın terör suçlamasıyla soruşturma geçirdiğini açıkladı. Habertürk yazarlarından Nasuhi Güngör ise bu açıklamaya karşılık olarak "Vallahi şunu söyleyeyim; bu rakam gerekirse 5 milyon olur" dedi.

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Ülkede 1 milyon 600 bin kişinin terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılandığını hatırlatan Yeneroğlu, “Anayasa Mahkemesine neden 90 bin başvuru var? AİHM’ye niçin en fazla başvuru Türkiye’den yapılıyor? Osman Kavala neden cezaevinde? Ülkemizde 1 milyon 600 bin insan neden terör örgütü soruşturması geçiriyor? Buna cevap verebilir misiniz? Ya Allah’tan korkun.” ifadelerini kullandı.

Haber Türk’te yayınlanan ‘Açık ve Net’ programında gündemdeki konular konuşuldu. DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Avukat Mustafa Yeneroğlu, Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklar ve ekonomik gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
 
Mustafa Yeneroğlu, denge ve denetim mekanizmasının olmadığı bir ortamda bakan yardımcılarının 3-5 maaş almasının önüne geçilemeyeceğini anlattı. “Hesap veren yok.” dedi.

AKP tamamen demokrasiden ve hukuk devleti ilkesinden uzaklaştığı için ayrıldığını anlattı. Program konuklarından AKP 26. dönem milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nın sözleri üzerine, Tayyip Erdoğan’ın da ‘bir insan’ olduğunu hatırlatan Yeneroğlu, şunları söyledi:

Allah aşkına ülkede adalet, hukuk diye bir şey kalmamış ama siz Tayyip beyi yere göğe sığdıramıyorsunuz. O da sizin, benim gibi bir insan ya! Tayyip beyin 1990’larda yaptıklarıyla şu anda yaptıkları bir mi? Şu anda ülkeyi Türki Cumhuriyetleri gibi, Avrasya rejimi gibi yönetmeye çalışıyor. Hukukun dışında, anayasal düzenin dışında, temel hakları ayaklar altına alarak istediği cezaevine sokarak istediği insanı cezaevinden çıkararak ülkeyi yönetmeye çalışıyor.

Anayasa Mahkemesine neden 90 bin başvuru var? AİHM’ye niçin en fazla başvuru Türkiye’den yapılıyor? Osman Kavala neden cezaevinde? Ülkemizde 1 milyon 600 bin insan neden terör örgütü soruşturması geçiriyor? Buna cevap verebilir misiniz? Ya Allah’tan korkun. Erzurum’a giderseniz, ülkede nasıl hukuksuzlukların, zalimliklerin yaşandığını görürsünüz.

Bu ülke Tayyip Erdoğan’dan ibaret değil. Şu anda kahroluyorum. O kadar ağırıma gidiyor ki! Biz hangi ideallerle yola çıkmıştık. Ne mücadeleler verdik. Bugün Tayyip Erdoğan güç sarhoşluğuyla ülkeyi ne hale getirdi.

NASUHİ GÜNGÖR: GEREKİRSE 5 MİLYON KİŞİYE SORUŞTURMA AÇILIR

Mustafa Yeneroğlu’nun ardından söz verilen Habertürk Yazarı Nasuhi Güngör, “Efendim ‘Türkiye’de 1 milyon 600 bin insan terör soruşturması geçiriyormuş.’ Vallahi şunu söyleyeyim; bu rakam gerekirse 5 milyon olur. Devlet rakam kabarıyor diye soruşturma sayısını azaltmaz. Ne yapmalı, hakkaniyetli soruşturma yapmalı.” dedi.
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