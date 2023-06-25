Samanyolu Haber /Gündem / 10 kişi saya saya bitiremedi: Düğünde 6 milyon lira para 4 kilo altın takıldı /25 Haziran 2023 17:06

10 kişi saya saya bitiremedi: Düğünde 6 milyon lira para 4 kilo altın takıldı

Van çok konuşulacak bir aşiret düğüne sahne oldu. Milyonlarca lira para ve kilolarca ağırlığı bulan takıları saymak ise hiç de kolay olmadı.

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Van'ın en büyük aşiretlerinden olan Ertoşi Aşireti'ne mensup iş insanı Nevzat Durmaz, oğlu Adem Durmaz'ı aynı aşirete mensup ve iş insanı olan Talat Yağızer’in kızı Sozdar Yağızer ile evlendirdi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre ilçe merkezinde yapılan kır düğününe aralarında İran, Irak, İsviçre, Hollanda, Almanya ile Türkiye'nin birçok kentinden yaklaşık 5 bin kişi katıldı. 

Gelen davetliler için 100 koyun kesilip kavurma, pilav, cacık ve tatlı ikram edildi. Yerel sanatçıların seslendirdiği Türkçe, Kürtçe şarkılar eşliğinde çekilen halaylardan sonra takı törenine geçildi.

Yaklaşık 5 saat süren takı merasiminde damada 6 milyon lira, geline yaklaşık 4 kilo altın takıldı.

Bir masanın üzerine konulan paralar 10 kişi tarafından sayıldı ve bir bavula konularak taşındı.
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