Samanyolu Haber /Dünya / Berlin'den Kiev'i üzen cevap: F-16 koalisyonunda yer almayacağız /25 Haziran 2023 17:26

Berlin'den Kiev'i üzen cevap: F-16 koalisyonunda yer almayacağız

Almanya Savunma Bakanı, kendilerinin de F-16 koalisyonunda yer alması konusunda ısrarcı olan Kiev'e, "Koalisyonda yer almıyoruz. Çünkü F-16 savaş uçaklarına sahip değiliz" yanıtını verdi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üretimi F-16 savaş uçakları ile ilgili Ukraynalı pilotlara verilecek eğitim için takvimin netleşmeşi beklenirken Kiev, Almanya'nın da savaş uçakları koalisyonunda yer alması yönündeki talebini bir kez daha yineledi.

Partisi, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Aşağı Saksonya'da düzenlenen parti kongresine katılan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Koalisyonda yer almıyoruz, çünkü F-16 savaş uçaklarına sahip değiliz" dedi. 

DW Türkçe'nin haberin göre Bakan Pistorius, envanterinde Eurofighter ve Tornado tipi jetler olan Federal Ordu'nun (Bundeswehr), tank sevkiyatı ve tank teknolojisi konusunda uzman olduğunu belirterek, hava savunmasının da önemli olduğuna değindi.

Kiev'in "Almanya da koalisyonda yer alsın" ısrarı
Daha önce Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin ofisinden yapılan açıklamada, "Berlin bu jetlere sahip olmasa da Almanya'nın koalisyonda yer alması isteğinin" altı çizilmişti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, bazı ülkelerin Ukrayna'ya savaş uçakları teslimatı yönünde karar aldıığını ve söz konusu jetlerin yalnızca F-16'lar olmadığını hatırlatarak, "Almanya'nın da bu koalisyona katılması bizi çok mutlu eder" diye konuşmuştu. Hollanda ve Danimarka liderliğindeki koalisyon Washington tarafından da destekleniyor.

Ukraynalı pilotlara verilecek eğitimlerin bir an önce başlamasını umduklarını belirten Yermak, eğitim sürecinin tamamlanmasının hemen ardından da ilk savaş uçaklarının teslimatını ümit ettiğini kaydetmişti. Çok sayıda Avrupa ülkesi geçen Mayıs ayında Ukraynalı pilotlara NATO üyelerinin yaygın olarak kullandığı F-16 savaş uçakları eğitimi verme konusunda hazır olduğunu açıklamıştı. Savaş jetlerinin teslimatı konusunda ise henüz bir karar alınmış değil.

Ukrayna'nın eski Berlin Büyükelçisi Andriy Melnik de, Alman Eurofighter uçaklarının Ukrayna'ya gönderilmesine ilişkin talebini yineledi. Alman Redaksiyon Ağı'na (RND) konuşan Melnik, Wagner krizinin zamanlama açısından daha da kritik bir fırsat yarattığını savunarak, "Ukraynalılar Batı'daki partnerlerimize, en başta da Almanya'ya özellikle Rusya bir kaosun içindeyken ve zaafları ortadayken gereken askeri yardımı belirgin biçimde artırma çağrısında bulunuyor" diye konuştu.

Scholz geri adım atmıyor
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Kiev'e cömert bir silah sevkiyatı yapılmadığı eleştirilerine maruz kalıyor. Sert eleştirilere rağmen geri adım atmayan Scholz, Perşembe günü yaptığı açıklamada Berlin'in Kiev'e silah sevkıyatında hava savunma sistemleri, zırhlı muharebe araçları, top sistemleri ve gerekli mühimmata yoğunlaşmaya devam edeceklerini söyledi. Scholz, Almanya'nın böylece, Ukrayna ordusunun devam eden taarruz harekatı için en gerekli askeri malzemeleri sağladığını dile getirdi.

 
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