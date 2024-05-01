SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA



Odessa'da füze saldırısı sonucu Odessa Hukuk Akademisi vuruldu.





Akşam saatlerinde Rusya'nın Odessa'daki hedeflere yönelik saldırısı sırasında, öğrencilerin "Harry Potter'ın Şatosu" olarak da bilinen kısmı vuruldu.





Daha önce de binaya füze veya diğer yıkıcı unsurlar isabet etmişti.

Saldırıda çok sayıda kişi öldü ve yirmiden fazla kişi yaralandı. Bunların arasında, kişisel ikametgahı olarak hizmet veren akademinin sahibi olan eski milletvekili Sergei Kivalov da var.





Rus birlikleri iki yerleşim yerini ele geçirdi





Son 24 saat içinde Rus birlikleri, Poltava bölgesindeki Mirgorod hava üssü de dahil olmak üzere düşman hedeflerine çok sayıda saldırı düzenledi.





Donetsk yönünde Rus birlikleri Krasnogorovka'ya çeşitli yönlerden ilerliyor.

Merkezde, Rus Silahlı Kuvvetleri, Geologicheskaya ve Tsentralnaya caddelerinin kesiştiği noktada bir dayanak noktası oluşturdu ve doğuda saldırı grupları bir buçuk kilometreden fazla ilerledi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin geniş bir müstahkem bölgesini ele geçirdi.





Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Semenovka köyünde kontrolü ele aldığını duyurdu.





Ukrayna savunmasının derinliklerine ilerleyerek Donetsk’teki avantajlı konumunu güçlendirmeye devam eden Rus ordusu, Donetsk bölgesindeki Novobahmutovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi.