Samanyolu Haber /Dünya / NATO Genel Sekreteri’nin Kiev’e sürpriz ziyareti /01 Mayıs 2024 22:31

NATO Genel Sekreteri’nin Kiev’e sürpriz ziyareti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM-UKRAYNA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Stoltenberg, Ukrayna'nın bir an önce NATO ordularıyla uyumlu hale gelmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ukrayna NATO'ya üye olacak. Üyeliğe giden bu yol kaçınılmazdır. Zamanı geldiğinde Ukrayna hemen NATO üyesi olabilir.” dedi.

İttifakın Genel Sekreteri olarak, Ukrayna bayrağının NATO karargâhında dalgalanacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum ifadelerini kullandı.

Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, cephedeki inisiyatifin ele geçirilmesinin ve olası bir karşı saldırının Ukrayna'ya zamanında silah tedarikine ve uluslararası mali yardıma bağlı olduğuna dikkat çekti.

"Bugün bu konuda henüz olumlu bir şey görmüyorum. Malzemeler yavaş geliyor. Bu sürecin hızlandırılması gerekiyor" diyen Zelenskiy, Temmuz ayında Washington'da yapılacak NATO Zirvesi hazırlıklarının da ele alındığını belirtti.

Zelenskiy, "Ukrayna NATO'ya katılmaya davet edilmeyi hak ediyor. Biz bunu gücümüzden, ortak değerleri savunmamızdan ve tüm Avrupa-Atlantik topluluğunun geleceği açısından taşıdığı önemden dolayı hak ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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