ABD'den 'Rusya' açıklaması: 'Kargaşa aylarca sürebilir'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'da devlet ve Rus paralı asker grubu Wagner arasında başlayan ve dün akşam saatlerinde Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla sona eren gerilim hakkında açıklamalarda bulundu.







Reuters haber ajansının aktardığına göre, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in isyanını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'otoritesine eşi benzeri görülmemiş bir meydan okuma' olarak değerlendiren Antony Blinken, bu meydan okumanın yarattığı kargaşanın henüz bitmemiş olabileceğini, haftalar, hatta aylarca sürebileceğini iddia etti.





'ODAK NOKTAMIZ UKRAYNA'

Gazete Duvar'ın haberine göre Rusya'daki durumun 'önemli soruları gündeme getirdiğine' ve 'gerçek çatlakları gösterdiğine' işaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Wagner savaşçılarının geleceğinin ne olacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu ifade etti.







Söz konusu kargaşanın savaşın sürdüğü Ukrayna'daki Rus imkan ve kabiliyetlerini de etkileyebileceğine işaret eden Antony Blinken, "Odak noktamız, kararlı ve yılmaz bir şekilde Ukrayna'dır; Ukrayna'nın kendisini savunmak için duyduğu ihtiyaçlara sahip olması ve Rusya'nın ele geçirdiği toprakları geri almasıdır" açıklamasında bulundu.





Blinken, 'Rusların dikkatlerinin dağılmışlığı ve bölünmüşlükleri ölçüsünde Ukrayna'ya saldırmalarının daha zor olduğunu' da sözlerine ekledi.





Ne olmuştu?





Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.





Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), 'silahlı isyan' suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını 'vatana ihanet' olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.





Günün sonunda Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, isyancı liderinin Belarus'a gideceğini bildirmişti.