Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den 'Rusya' açıklaması: 'Kargaşa aylarca sürebilir' /25 Haziran 2023 18:21

ABD'den 'Rusya' açıklaması: 'Kargaşa aylarca sürebilir'

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'da devlet ve Wagner arasındaki gerilimin getirdiği kargaşanın henüz bitmemiş olabileceğini, haftalar, hatta aylarca sürebileceğini iddia etti.

SHABER3.COM

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'da devlet ve Rus paralı asker grubu Wagner arasında başlayan ve dün akşam saatlerinde Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla sona eren gerilim hakkında açıklamalarda bulundu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in isyanını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'otoritesine eşi benzeri görülmemiş bir meydan okuma' olarak değerlendiren Antony Blinken, bu meydan okumanın yarattığı kargaşanın henüz bitmemiş olabileceğini, haftalar, hatta aylarca sürebileceğini iddia etti.

'ODAK NOKTAMIZ UKRAYNA'
Gazete Duvar'ın haberine göre Rusya'daki durumun 'önemli soruları gündeme getirdiğine' ve 'gerçek çatlakları gösterdiğine' işaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Wagner savaşçılarının geleceğinin ne olacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu ifade etti.

Söz konusu kargaşanın savaşın sürdüğü Ukrayna'daki Rus imkan ve kabiliyetlerini de etkileyebileceğine işaret eden Antony Blinken, "Odak noktamız, kararlı ve yılmaz bir şekilde Ukrayna'dır; Ukrayna'nın kendisini savunmak için duyduğu ihtiyaçlara sahip olması ve Rusya'nın ele geçirdiği toprakları geri almasıdır" açıklamasında bulundu.

Blinken, 'Rusların dikkatlerinin dağılmışlığı ve bölünmüşlükleri ölçüsünde Ukrayna'ya saldırmalarının daha zor olduğunu' da sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), 'silahlı isyan' suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını 'vatana ihanet' olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Günün sonunda Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, isyancı liderinin Belarus'a gideceğini bildirmişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'den 'Rusya' açıklaması: 'Kargaşa aylarca sürebilir' Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:42:11