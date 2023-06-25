Samanyolu Haber /Gündem / Wagner savaşçıları "cephedeki meziyetleri dikkate alınarak" yargılanmayacak /25 Haziran 2023 16:53

Wagner savaşçıları "cephedeki meziyetleri dikkate alınarak" yargılanmayacak

Rusya isyan eden Wagner savaşçılarını "cephedeki meziyetleri dikkate alınarak" yargılanmayacağını duyurdu

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rusya’da Paralı askeri birlik “Wagner" isyanıyla ilgili durum, Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun arabuluculuğuyla çözüldü. Yevgeny Prigozhin, savaşçılarının saha kamplarına gitmek üzere ayrıldığını söyledi.

Kremlin'e göre, Wagner kurucusunun kendisi Belarus'a gitme ortamını ayarlayacak. Rus yetkililer, Prigojin aleyhindeki ceza davasını kapatma ve isyancıları kovuşturmama sözü verdi.

Wagner ile ilgili Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'un bazı detaylara ilişkin açıklamaları oldu: 

Yaşanan olaylara katılan Wagner savaşçıları "cephedeki meziyetleri dikkate alınarak" yargılanmayacak; Wagner'den dileyenler Milli Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayabilecek;

Kan dökülmesini ve iç çatışmayı önlemek için büyük bir çaba vardı, bu hedefler adına Lukashenka'nın gayreti takdir edilir; Prigojin ile yapılan müzakerelerde Savunma Bakanlığı'ndaki personel değişiklikleri tartışılmadı. 

Wagner, Rostov-on-Don'da kontrol altına tuttuğu noktaları  terketti. Rostov bölgesi valisi Vasily Golubev, Wagner askerlerinin şehri terk ettiğini söyledi.

İsyan, Çeçen birliklerinin yeniden konuşlandırılmasına yol açtı. 24 Haziran'da Moskova bölgesine 3.000 savaşçı gönderdiler. Askeri operasyon bölgesinden savaşçılar, "isyana katılanlara karşı terörle mücadele operasyonu yürütmek" için Rostov-on-Don'a gönderildi. Dolayısı Rusya tarafından cephelerde boşluklar oluştu. 

Voronej'deki petrol deposunda çıkan yangın 12 saat sonra ancak söndürüldü. 800 metrekarelik bir alanda ve 5 bin metreküplük bir rezerv imha edildi. Halen yangının nedeni açıklanmadı. Wagner’in iddiasına göre 5 helikopter düşürüldü. 

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), ülkeden çıkışların arttığını açıkladı. Wagner kurucusu Yevgeny Prigozhin'in isyanı nedeniyle, 24 Haziran'da başlayan uçak talepleri ve bilet fiyatları artışı yeni yeni stabil seviyeye dönüyor.
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