Samanyolu Haber /Gündem / Terim, Muslera, Emre Belözoğlu, Arda Turan... Tek tek açıklandı; kim, ne kadar dolandırıldı? /25 Haziran 2023 16:36

Terim, Muslera, Emre Belözoğlu, Arda Turan... Tek tek açıklandı; kim, ne kadar dolandırıldı?

Avukat Rezan Epözdemir, dolandırıcılık davasında futbol dünyasının ünlü isimlerinin ne kadar para kaybettiğini paylaştı.

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Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan gibi isimlerin olduğu dolandırıcılık soruşturmasıyla ilgili avukat Rezan Epözdemir'den açıklama geldi.

343 isimli programa konuk olan Epözdemir, BDDK'dan rapor beklediklerini belirtti. Epözdemir'in paylaştığına göre dolandırılan isimler ve miktarlar şöyle:

Tercüman Mert Çetin: 75 bin dolar

Fernando Muslera: 500 bin dolar

Selçuk İnan: 1.6 milyon dolar

Emre Çolak: 3.2 milyon dolar

Emre Belözoğlu: 4.5 milyon dolar

Arda Turan: 7.5 milyon dolar

Epözdemir, Fatih Terim'le ilgili ise miktar belirtmedi.

İstanbul'da bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'nin müdürü Seçil E, "özel kapalı fon" sistemiyle futbol dünyasından isimleri dolandırdığı iddiasıyla 11 Nisan'da tutuklanmıştı. Banka müdürü  ifadesinde borsa ve hisse senedinde kayıp yaşaması üzerine zararının büyüdüğünü, güvendiği insanlardan yatırım vaadinde bulunarak para almaya başladığını ve 2021 yılından sonra çıkmaza girdiğini söylemişti.
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