Terim, Muslera, Emre Belözoğlu, Arda Turan... Tek tek açıklandı; kim, ne kadar dolandırıldı?

Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan gibi isimlerin olduğu dolandırıcılık soruşturmasıyla ilgili avukat Rezan Epözdemir'den açıklama geldi.







343 isimli programa konuk olan Epözdemir, BDDK'dan rapor beklediklerini belirtti. Epözdemir'in paylaştığına göre dolandırılan isimler ve miktarlar şöyle:







Tercüman Mert Çetin: 75 bin dolar







Fernando Muslera: 500 bin dolar







Selçuk İnan: 1.6 milyon dolar







Emre Çolak: 3.2 milyon dolar







Emre Belözoğlu: 4.5 milyon dolar







Arda Turan: 7.5 milyon dolar







Epözdemir, Fatih Terim'le ilgili ise miktar belirtmedi.







İstanbul'da bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'nin müdürü Seçil E, "özel kapalı fon" sistemiyle futbol dünyasından isimleri dolandırdığı iddiasıyla 11 Nisan'da tutuklanmıştı. Banka müdürü ifadesinde borsa ve hisse senedinde kayıp yaşaması üzerine zararının büyüdüğünü, güvendiği insanlardan yatırım vaadinde bulunarak para almaya başladığını ve 2021 yılından sonra çıkmaza girdiğini söylemişti.

