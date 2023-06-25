Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan yüzde 50+1'den vazgeçti: İşte yeni formül! /25 Haziran 2023 16:21

Erdoğan yüzde 50+1'den vazgeçti: İşte yeni formül!

İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası AKP cephesinde tartışmalı yüzde 50+1 kuralının revize edilmesi gündeme geldi; yerine 'en çok oy alan aday' formülü masaya yatırıldı.

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Seçim sonuçları, AKP'yi 2017 referandumuyla birlikte cumhurbaşkanı seçilmek için getirilen yüzde 50+1 kuralı konusunda arayışa itti. Getirildiği dönemden bu yana geride kalan iki seçim süreci boyunca tartışmaların odağında olan ve iktidar cephesinde de rahatsızlıkların dönem dönem dile getirildiği düzenleme ile ilgili kimi senaryolar da konuşulmaya başlandı.

Gazete Pencere'den Hayri Demir'in aktardığına göre İktidarın yeni yasama yılının açılmasıyla birlikte yüzde 50+1 oy kuralının revize ederek, yerine en çok oyu alan adayın cumhurbaşkanı seçilmesi kuralını hayata geçirmeyi planladığı öğrenildi.

ERDOĞAN'IN ÖNÜNDEKİ RAPOR
Edinilen bilgilere göre, seçimlerden önce Fuat Oktay, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk dönemiyle ilgili bir rapor hazırladı. Seçimlere birkaç ay kala hazırlanan ve Erdoğan'a sunulan raporda, 2018’deki seçimlerle hayata geçen sistemin performansıyla ilgili tespitler yer aldı.

AKP kulislerinden elde edilen bilgilere göre, rapordaki en önemli tespitin 50+1 kuralının değiştirilmesi ihtiyacı oldu. Seçimlerin ilk turunca 50+1 oyu alan adayın olmamasıyla seçimlerin ikinci tura kalmış olması, AKP’de bu kuralın değiştirilmesi gerektiği ihtiyacının da yüksek sesle dillendirilmesini beraberinde getirdi.

DİĞER PARTİLERE BAĞIMLI HALE GETİRDİ
Seçim kararından önce yapılan kamuoyu araştırmalarında da ilk turda yüzde 50+1’in elde edilemeyeceği görünür oldu. Bu durum, AKP’nin seçimleri kazanabilmesi için HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi’nin kapısını çalmak zorunda bıraktı. Sistemin hayata geçirildiği 2018 seçimleri öncesinde de AKP’nin kazanmak için MHP’ye bağımlı kaldığı değerlendirilmeleri yapılırmıştı.

YENİ DÖNEMDE GÜNDEME GELEBİLİR
AKP’li kaynaklara göre, yeni yasama yılının açılmasıyla birlikte değişiklik önerisinin hayata geçirilme ihtimalinin çok yüksek. Ancak bunun başörtüsü düzenlemesinin yer alacağı Anayasa değişikliği teklifinde değil, ikinci bir değişiklik teklifi ile gündeme getirilebileceği belirtiliyor.
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