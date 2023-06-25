Meğer Rusya'yı denizde onlar koruyormuş!

İngilizler, uydu görüntülerinden yola çıkarak, Rusya’nın 2014’te işgal ettiği Kırım’daki Sivastopol deniz üssünde konuşlu filosunu korumak için özel eğitimli yunusları kullanmaya başladığını öne sürdü.





YUNUSLAR ÖZEL YETİŞTİRİLİYORMUŞ

Twitter’dan yapılan paylaşımda, “Rusların Karadeniz donanmasını korumak için bölgede almadığı önlem kalmadı. Sivastopol körfezi girişinde su altına dört aşamalı çelik tel örgü döşenmesinin yanı sıra özel eğitimli yunuslar da devreye sokuldu. Sayıları tam olarak tespit edilemeyen bu yunuslar Ukrayna ordusundan dalgıçların gemilere ulaşmasını engelleme görevi yürütüyor. Ruslar Sivastopol etrafında güvenlik önlemlerini daha 2022’nin yaz aylarında arttırmaya başladı” dendi.





Rusya’nın Sovyetler Birliği döneminden beri yunusları deniz komandosu olarak eğitip kullandığı biliniyor. Kimi yunuslar üzerlerine bağlanan patlayıcıyı düşman gemisine ulaştırmak için görevlendirilirken bir başka grup su altında dalgıçları tespit ve imha işi için eğitildi. Üçüncü tip yunuslar ise su altı tehditlere karşı erken uyarı sistemi vazifesi görüyor.