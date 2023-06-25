Hafize Gaye Erkan, bankacıların sorularını cevaplamamış





Seçimlerin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın başına atanan Hafize Gaye Erkan, cuma günü banka genel müdürleriyle bir araya gelmişti. Toplantıdan sonra ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Erkan’ın bu toplantıda bankacılardan gelen sorulara sessiz kaldığı iddia edildi.









Barış Soydan 10Haber.net’teki yazısında Hafize Gaye Erkan’ın banka genel müdürlerinin taleplerini yazılı iletmesini istediğini yazdı. Yazının ilgili bölümü şu şekilde:





Hafize Gaye Erkan toplantı çıkışında yaptığı çok kısa açıklamada “fiyat istikrarı ve finansal istikrara” vurgu yaptı. Erkan’ın kısa bir açıklamayla geçiştirmesi içeride konuşulanlara dair merakı artırdı. Dünden bu yana toplantıya dair bazı bilgiler edinme imkanı buldum.

Erkan’ın herhangi bir sunum yapmadığını öğrendim. Bu tür toplantılar öncesinde genellikle kapsamlı bir sunum hazırlanır. Anladığım kadarıyla bu sefer hazırlanmamış. Merkez Bankası Başkanı toplantıda konuşmak yerine söz verip dinlemeyi tercih etmiş. Bankacılardan gelen hiçbir soruya cevap vermemiş, yuvarlak laflarla geçiştirmiş. Taleplerini dile getiren bankacılara (Öğrenemedim ama herhalde düşük faizli devlet tahvilleri meselesi de dile getirilen sorunlar arasında vardı) yazılı olarak iletmelerini söylediği konuşuluyor.

Bankacılarda bunun Hafize Gaye Erkan’ın söz konusu düzenlemelere dair yeterli bilgiye sahip olmamasından kaynaklandığı yönünde bir kanaat oluşmuş. Bunun toplantıya katılan bankacıları çok şaşırttığı da konuşulanlar arasında…