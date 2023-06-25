Samanyolu Haber /Gündem / Aylardır kayıptı… Kaybolan Ünlü oyuncudan haber var /25 Haziran 2023 15:34

Aylardır kayıptı… Kaybolan Ünlü oyuncudan haber var

Ocak ayında Güney Kaliforniya dağlarından kaybolan ünlü oyuncu Julian Sands'den nihayet haber var. Baldy Dağı yakınlarında insan kalıntılarının bulunduğu bildirildi.

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65 yaşındaki aktör Julian Sands’in ocak ayında Los Angeles şehir merkezinden 65 kilometre uzaklıktaki Baldy Dağı'ndaki bir patikada kaybolduğu açıklanmıştı. Aylar sonra oyuncudan yeni bir haber geldi.

Sands’in ortadan kaybolmasından beş ay sonra insan kalıntıları bulundu.

San Bernardino İlçesi Şerif Departmanı’ndan yapılan açıklamada, cesedin cumartesi günü sabah 10.00 civarında Baldy Dağı yakınlarında bulunduğu ve kimlik tespiti için adli tıp ofisine nakledildiği bildirildi.


Daha önce bölgede iki dağcı daha hayatını kaybetmişti.

Sands; A Room with a View, Leaving Las Vegas ve Warlock filmlerinin yanı sıra 24, Smallville ve Banshee dizileriyle de büyük ün kazanmıştı.

Ünlü oyuncu, gazeteci Evgenia Citkowitz ile evli ve üç çocuk babasıydı.
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