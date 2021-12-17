Samanyolu Haber /Gündem / 103 emekli amiral hakkındaki iddianame kabul edildi /17 Aralık 2021 15:59

103 emekli amiral hakkındaki iddianame kabul edildi

Kamuoyunda ‘Amiraller Bildirisi’ olarak bilinen açıklamaya imza atan 103 emekli amiral hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Amirallerin 3 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şüphelilerin ortak bir iştirak iradesiyle hazırlanan bildiriyi kamuoyuyla paylaşarak, meşru iktidara karşı harekete geçmek üzere ve hükümetin görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellenmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde emir komuta dışında hareket edilmesini hedefledikleri ifade edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 103 şüpheli hakkında, “Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Türkiye’de 100’den fazla emekli amiral, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un “Bir Cumhurbaşkanı Montrö’yü feshedebilir mi?” sorusuna “Teknik olarak evet” yanıtını vermesi ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın gittiği bir tarikat evinde sarık ve cüppe ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine başlayan tartışmalarla ilgili bir bildiri yayımlamıştı. Hükümet temsilcileri, muhalefet ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bildiriye tepki göstermişti. Bildiride, “(…) Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz” denmişti.
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