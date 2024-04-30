Yandaş'ın yaptığı 235 milyon dolarlık tren garının çatısı aktı

Sözcü’de yer alan habere göre, garın çatısından akan yağmur suları özellikle ana giriş kapılarının olduğu bölümde ve peronlara giden orta alanda etkili oldu. Çatıdan sızan yağmur suları görevliler tarafından temizlendi.





Ancak sızıntı devam etti. Islak zeminde vatandaşların kayıp düşmemesi için ana kapıların etrafına kırmızı şerit çekildi, sıra sıra kovalar konuldu.





Garın tam ortasına da kovalar konuldu ve “Dikkat! Kaygan zemin” uyarısı bulunan tabela yerleştirildi. Garın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar “235 milyon dolarlık projenin çatısı akar mı” diye sordu.

YANDAŞ ŞİRKETE PARA AKIYORGar’ın işletmecisi Kolin-Limak-Cengiz grubuna 14 yıl için 106 milyon yolcu garantisi verildi. Ancak 7 yılda garanti edilen yolcu sayısına ulaşılamadığı için ödenen tutar 2023’te 53 milyon 516 bin doları buldu. Sözleşme gereği şirketlere yolcu başına 1,5 dolar + KDV garanti ödemesi yapılıyor.