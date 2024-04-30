Samanyolu Haber /Politika / TBMM'de anayasa trafiği; Kurtulmuş ile Özel bir araya geldi /30 Nisan 2024 12:50

TBMM'de anayasa trafiği; Kurtulmuş ile Özel bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni Anayasa görüşmelerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek başladı. Görüşme, Özel'in TBMM'deki odasında gerçekleşti.

SHABER3.COM

Görüşmenin ardından açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Parlamentoda oluşabilecek en yüksek konsensusla, toplumsal mutabakatla yeni anayasanın çıkmasını istiyoruz. Bu çerçevede çok yapıcı, verimli bir görüşme oldu" dedi. Kurtulmuş, "Bu parlamento, temsil kabiliyeti en yüksek parlamentodur. Çok sayıda partinin temsil edildiği parlamentodur. Kararı meclis verecektir. Bu meclis anayasa yapma yetkisine de gücüne sahiptir" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ise "Biz 31 Mart seçimlerinden Türkiye'nin birinci partisi olarak çıkmış, sorumluluğun farkında olan bir partiyiz. Bugün Türkiye'nin çok farklı sorunları varken, yeni anayasa toplumun ihtiyaçlarının neresindedir, düşünmek lazım. Grubumuzla değerlendireceğiz. Ben sayın başkana da söyledim; bir şeyin yenisini talep ediyorsak, uyacaksak yapalım. Geçen sefer de iyisi yapıldı ama yapılan o anayasaya uyulmadı, uyulmuyor. Bir yeni anayasa yapılacaksa ona uyulması bizim beklentimizdir. Bugün sorun yoksulluk, işsizlik, yüksek enflasyon ise biz anayasa konuşarak buna sis indiriyorsak, seçmenin verdiği mesajı alamamışız demektir" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, 23 Nisan Resepsiyonu'nda yaptığı açıklamada yeni anayasa konusunda TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilerle görüşeceğini bildirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TBMM'de anayasa trafiği; Kurtulmuş ile Özel bir araya geldi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:10:43