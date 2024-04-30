TBMM'de anayasa trafiği; Kurtulmuş ile Özel bir araya geldi

Görüşmenin ardından açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Parlamentoda oluşabilecek en yüksek konsensusla, toplumsal mutabakatla yeni anayasanın çıkmasını istiyoruz. Bu çerçevede çok yapıcı, verimli bir görüşme oldu" dedi. Kurtulmuş, "Bu parlamento, temsil kabiliyeti en yüksek parlamentodur. Çok sayıda partinin temsil edildiği parlamentodur. Kararı meclis verecektir. Bu meclis anayasa yapma yetkisine de gücüne sahiptir" ifadelerini kullandı.



Özgür Özel ise "Biz 31 Mart seçimlerinden Türkiye'nin birinci partisi olarak çıkmış, sorumluluğun farkında olan bir partiyiz. Bugün Türkiye'nin çok farklı sorunları varken, yeni anayasa toplumun ihtiyaçlarının neresindedir, düşünmek lazım. Grubumuzla değerlendireceğiz. Ben sayın başkana da söyledim; bir şeyin yenisini talep ediyorsak, uyacaksak yapalım. Geçen sefer de iyisi yapıldı ama yapılan o anayasaya uyulmadı, uyulmuyor. Bir yeni anayasa yapılacaksa ona uyulması bizim beklentimizdir. Bugün sorun yoksulluk, işsizlik, yüksek enflasyon ise biz anayasa konuşarak buna sis indiriyorsak, seçmenin verdiği mesajı alamamışız demektir" şeklinde konuştu.



Kurtulmuş, 23 Nisan Resepsiyonu'nda yaptığı açıklamada yeni anayasa konusunda TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilerle görüşeceğini bildirmişti.