Samanyolu Haber /Medya / 135 yıllık National Geographic yayın hayatına veda ediyor /04 Temmuz 2023 14:10

135 yıllık National Geographic yayın hayatına veda ediyor

Doğal dünyayı takip eden, ikonik sarı çerçeveli dergi National Geographic, son kadrolu yazarlarını bu hafta işten çıkardı. Dijitalleşmeye yenik düşen National Geographic dergisi, 135 yıl süren matbuat macerasını noktalayacağını açıkladı.

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Bilim, keşif ve araştırma dergisi National Geographic, 135 yıl süren matbuat macerasını noktalayacağını açıkladı. 100 yılı aşkın bir süredir doğal dünyayı takip eden, ikonik sarı çerçeveli dergi, son kadrolu yazarlarını bu hafta işten çıkardı.

Dergideki son işten çıkarmalar sırasında kaç personelin işten çıkarıldığı belli değil. Ancak karar, ana şirket Walt Disney Co.’nun bu yıl farklı iş bölümlerinde binlerce çalışanı isten çıkarma planının ardından geldi.

TRT Haber’in aktardığına göre; bir dergi sözcüsü Çarşamba günü CNN’e yaptığı açıklamada, 2022 sonunda 1,7 milyondan fazla aboneye sahip olan National Geographic’in aylık sayılarını yayımlamaya devam edeceğini söyledi.

“BU İŞİ YAPMA YETENEĞİMİZ DEĞİŞMEYECEK”
Sözcü, “Kadro değişiklikleri, bu işi yapma yeteneğimizi değiştirmeyecek, bunun yerine bize farklı hikayeler anlatmak ve birçok platformumuzda izleyicilerimizle bulundukları yerde buluşmak için daha fazla esneklik sağlayacak. Son değişikliklerin dergiyi veya hikaye anlatım kalitemizi olumsuz etkileyeceğine dair herhangi bir ima, kesinlikle yanlış” dedi.

Dergide eski bir bilim yazarı olan Michael Greshko, Twitter hesabından “Bugün National Geographic’teki son günüm. Dergi, ben de dahil olmak üzere kadrolu yazarlarıyla yollarını ayırıyor” yazdı.
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