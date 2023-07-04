NATO üyeliği için kritik hafta: Türkiye ve İsveç masaya oturacak

ABD ve NATO’nun ısrarına rağmen Türkiye onay vermediği için ittifaka üye olamayan İsveç’in NATO üyeliği konusunda kritik haftaya girildi.







Hem ABD Başkanı Joe Biden hem de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç’in 11-12 Temmuz’da Litvanya’da gerçekleştirilecek zirveye kadar NATO’ya üye olmasını istediklerini açıkça belirtmişlerdi. Ancak Türkiye itirazını geri çekmediği için İsveç’in üyeliği konusunda hiçbir adım atılamadı.





Ankara’dan gelen son işaretler İsveç’in üyeliği için pek olumlu gözükmezken, Vilnius zirvesi öncesinde diplomasi trafiği de devam ediyor. Bu çerçevede ABD Başkanı Joe Biden’ın yarın İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Washington’da görüşmesi bekleniyor. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, “Başkan Biden, ABD ile İsveç arasındaki yakın bağları daha da güçlendirmek için İsveç Başbakanı Kristersson’u Beyaz Saray’da karşılamayı sabırsızlıkla bekliyor” denilerek üyeliğe verilen destek gösterilmişti.





İsveç’in NATO üyeliği hakkında Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın dışişleri bakanlarının da katılacağı üst düzey toplantı ise 6 Temmuz’da Brüksel’de gerçekleşecek.





Biden’ın seçimlerden sonra AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a açtığı kutlama telefonuyla ilgili açıklaması da dikkatleri çekmişti. Biden, Erdoğan’la yaptığı tebrik konuşması için “Onunla konuştum ve tebrik ettim. F-16’larla ilgili hala bir şeyler yapmak istiyor. İsveç konusunda anlaşmak istediğimizi söyledim” demişti.





Türkiye, 40 adet F-16 savaş uçağı ile 80’e yakın modernizasyon kiti almak için yaptığı başvuruya bir süredir ABD’den onay bekliyordu. ABD, Finlandiya’nın üyeliğinin TBMM’de onaylanmasının ardından modernizasyon kiti satışına yeşil ışık yakmıştı. Ancak Ankara F-16’lar ile ilgili süreçle İsveç’in NATO’ya katılımını birbirinden ayrı tuttuğunu vurguluyor.





Bu arada onayın verileceği TBMM ile ilgili takvim de daralıyor. Meclis’in eğer farklı bir karar alınmaz ise 13 Temmuz gibi kapanması ve Ekim ayı başında tekrar açılması bekleniyor.





Ancak AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada “teröre destek vererek, teröristlere alan açarak sokakları, caddeleri, şehrin en merkezi meydanlarını teröristlere tahsis ederek Türkiye’nin dostluğunun kazanılmayacağını” artık herkesin kabullenmesi gerektiğini söyleyerek, “Oyalama taktikleriyle vakit kaybetmek yerine verilen sözlerin tutulmasının daha akılcı, daha faydalı ve devlet ciddiyetine yakışır bir yöntem olacağına inanıyoruz” dedi.