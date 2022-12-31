2022 en kötü yıl oldu! Kayıp 35 trilyon dolara yaklaştı

Küresel ekonomide 2022 yılına yüksek enflasyon ve merkez bankalarının faiz artışları damgasını vururken, hisse senedi ve tahvil piyasalarında sert değer kayıpları yaşandı.
İngiliz Financial Times gazetesi, 2022’de dünya genelinde hisse senedi ve tahvil piyasalarında yaşanan kaybın 30 trilyon doları aştığını yazdı.
Bloomberg verilerine göre, 29 Aralık itibarıyla tüm dünyada hisse senedi piyasalarında 2022’de toplam değer kaybı 25 trilyon dolara ulaştı.
Yine Bloomberg verilerine göre, dünya genelinde kamu ve özel sektör tahvillerini takip eden Multiverse endeksinde değer kaybı da 9,6 trilyon dolar oldu.
Kripto para piyasasında da 2022 yılındaki kayıp 1,7 trilyon dolar oldu.
2008 SONRASI EN KÖTÜ YIL
“Merkez bankalarının enflasyonla mücadelesi ve Ukrayna’daki savaş büyük dalgalanmaları tetikledi” ifadelerine yer verilen haberde, 2008’deki küresel finans krizi sonrası en sert değer kaybının yaşandığı aktarıldı.
Gelişmiş ve gelişen piyasa hisse senetlerini kapsayan MSCI dünya endeksi 2022’de değerinin beşte birini kaybetti.
ABD borsaları da 2022’de sert kayıp yaşadı. ABD borsasındaki 500 büyük şirketi içeren S&P 500 endeksinde 2022 yılındaki kayıp yüzde 19 olurken, teknoloji şirketleri ağırlıklı Nasdaq bileşik endeksinde kayıp yüzde 33’ü aştı.
Tahvil piyasasında da faiz artışlarına paralel sert değer kayıpları görüldü. Uzun vadeli borçlanma maliyetleri için küresel bir gösterge olan ABD 100 yıllık Hazine tahvil faizi 2022’de yüzde 1,5’ten yüzde 3,9’a yükseldi. Bu yükseliş, 1960’lara kadar giden Bloomberg kayıtlarındaki en sert yıllık artış olarak kayıtlara geçti.
Elektrikli araç şirketi Tesla 2022’de piyasa değerinin üçte ikisini kaybederken, değer düşüşü çip üreticisi Nvidia’da yüzde 50, Apple ve Microsoft’ta yüzde 30, Google’ın çatı şirketi Alphabet’te yüzde 40, Facebook’un çatı şirketi Meta’da yüzde 64 oldu.
Salgın nedeniyle ekonomik yavaşlamayla karşı karşıya olan Çin’de de CSI 300 hisse endeksinde 2022 yılında kayıp yuan bazında yüzde 22, dolar bazında yüzde 28 oldu.