2022 en kötü yıl oldu! Kayıp 35 trilyon dolara yaklaştı

Küresel ekonomide 2022 yılına yüksek enflasyon ve merkez bankalarının faiz artışları damgasını vururken, hisse senedi ve tahvil piyasalarında sert değer kayıpları yaşandı.





İngiliz Financial Times gazetesi, 2022’de dünya genelinde hisse senedi ve tahvil piyasalarında yaşanan kaybın 30 trilyon doları aştığını yazdı.





Bloomberg verilerine göre, 29 Aralık itibarıyla tüm dünyada hisse senedi piyasalarında 2022’de toplam değer kaybı 25 trilyon dolara ulaştı.









Yine Bloomberg verilerine göre, dünya genelinde kamu ve özel sektör tahvillerini takip eden Multiverse endeksinde değer kaybı da 9,6 trilyon dolar oldu.





Kripto para piyasasında da 2022 yılındaki kayıp 1,7 trilyon dolar oldu.





2008 SONRASI EN KÖTÜ YIL





“Merkez bankalarının enflasyonla mücadelesi ve Ukrayna’daki savaş büyük dalgalanmaları tetikledi” ifadelerine yer verilen haberde, 2008’deki küresel finans krizi sonrası en sert değer kaybının yaşandığı aktarıldı.



