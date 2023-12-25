2024 yılı bütçesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda, 2024 yılı bütçesi üzerindeki son konuşmalar yapıldı. Günler süren maratonun ardından 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi oylandı. Teklif geçerli olarak kullanılan 566 oydan 317 kabul, 249 ret ile onaylandı.



BORÇ VE FAİZİN FATURASI 3.6 TRİLYON



2024 bütçesi açık, borçlanma ve faiz ödemeleriyle yeni rekorlar kıracak. Vergiler ve vergi dışı gelirler savurgan harcamalara yetmeyeceği için 2024 bütçesi devlet hazinesine 2 trilyon 655 milyar liralık yeni borçlanma yaptıracak. Bütçeden ayrıca 1 trilyon 254 milyar lira faiz ödenecek. Borç ve faizin toplam faturası 3.6 trilyon lirayı aşacak.



AÇIK 2.6 TRİLYONU AŞACAK



‘Deli Dumrul’ projelerini yapan müteahhitlere de aynı bütçeden 162 milyar lira aktarılacak.



Önümüzdeki yıl devlet vatandaşından 2.3 trilyon vergi alıp 119 milyar lira da ceza kesecek. Ağır vergi yükü altında Türkiye ekonomide yeni bir türbülansa doğru gidiyor. 2024 yılı bütçesiyle toplam 11 trilyon 89 milyar liralık kamu kaynağını harcama yetkisi iktidara verilmiş olacak. Bu devasa harcamanın 8 trilyon 437 milyarı vergi ve vergi dışı gelirlerle karşılanacak.



Gelirle gider arasındaki 2 trilyon 652 milyarlık açık ise iç ve dış piyasalardan yapılacak borçlanmalarla finanse edilecek. Bütçe nedeniyle Hazine’nin önümüzdeki yıl yapacağı en düşük borçlanma ise 2 trilyon 655 milyar olacak. Borçlanma Kanunu’ndaki yetkilerle bu tutar çok daha yüksek düzeylere çıkacak.



VERGİ VE CEZA YAĞACAK



2024 bütçesi vatandaşın üzerine adeta vergi ve ceza olup yağacak. Önümüzdeki yıl vatandaşlar, esnaf ve şirketlerden toplam 7.4 trilyon lira vergi toplanacak. Vergilerin 1.2 trilyonu başta çalışanlar olmak üzere Gelir Vergisi mükelleflerinden alınacak. Zengin fakir ayırt edilmeksizin yapılan her alışverişten alınan KDV için 1.7 trilyon, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) için de 1.4 trilyon lira para tahsil edilecek. Devlet ayrıca vatandaşına 119 milyar lira ceza kesecek. Bu cezaların 24 milyarı trafik cezaları, 50 milyar lirası vergi cezalarından oluşacak.