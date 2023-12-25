Beşiktaş Hatayspor karşısında hasrete son verdi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin Beşiktaş'ı konuk etti. Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 2-1 kazanarak ligde üç maç aranın ardından galibiyetle tanıştı. Hatayspor'un üç puan hasreti ise beş maça çıktı.



Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Semih Kılıçsoy ve 53. dakikada Omar Colley kaydetti. Hatayspor'un tek golünü 80. dakikada Amin Hodzic kaydetti. Böylece üç maçlık galibiyet hasretine son veren Beşiktaş, puanını 29'a yükseltti. Beş maçtır ligde galibiyet alamayan Hatayspor ise 19 puanda kaldı.



SEMİH KILIÇSOY PERDEYİ AÇTI



Maça iyi başlayan Beşiktaş, ilk beş dakikada yakaladığı pozisyonları gole çeviremezken, ilk yarının son bölümünde öne geçmeyi başardı. Amir Hadziahmetovic'in sol çaprazdan ceza alanına gönderdiği uzun pasına hareketlenen Semih Kılıçsoy, altıpas içinden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Erce Kardeşler'in yanından ağlarla buluşturdu.



COLLEY YİNE ATTI



Beşiktaş, ikinci yarının başında farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Amir Hadziahmetovic'in ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Omar Colley, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla ağları havalandırdı.



HATAY UMUTLANDI AMA...



Hatayspor, maçın son bölümünde savunmanın yaptığı hatayı iyi değerlendirerek farkı bire indirdi. Renat Dadashov'un pasında Daniel Amartey'den seken topu önünde bulan Armin Hodzic, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un yanından ağlara gönderdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.



CENK TOSUN YEDEĞE ÇEKİLDİ



Alanyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta altyapı antrenörlerinden Serdar Topraktepe siyah-beyazlı takımın başında ilk kez sahaya çıktı. Bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'la çalışan siyah-beyazlı ekipte Serdar Topraktepe kulübede görev yapan 4. teknik adam olurken, ilk maçında galibiyetle ayrılmayı başardı.



Beşiktaş'ta, Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenilen kadrodaki Cenk Tosun yedeğe çekildi, sakatlanan Alex-Oxlade Chamberlain ise forma giyemedi.



Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen altyapı antrenörü Serdar Topraktepe, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Bakhtiyor Zaynutdinov ve Milot Rashica'ya şans verdi.



VOLKAN DEMİREL'DEN İLK 11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK



Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldıkları ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.



Ligde son galibiyetini 11 Kasım'da Galatasaray'a karşı alan ve sonraki 4 maçı ikişer beraberlik ve yenilgiyle tamamlayan Hatayspor'da, sakatlığı süren Lamkel Ze kadroya dahil edilmedi. Kadroda yer almayan Engin Can Aksoy ve yedek kulübesinde bekleyen Aburjania'nın yerine Demirel, Ömer Faruk Beyaz ile Matondo'yu sahaya sürdü.