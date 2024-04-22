Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) , Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımları açıkladı. Süper Lig'in 33. haftasında oynanan müsabakalar sonrası; Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Trabzonspor, Galatasaray ve Gaziantep FK kulüpleri 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle; Galatasaray 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle kurula gönderildi.



Ayrıca, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Kayserispor 'saha olayları' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz'ın 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle disipline gönderildi.