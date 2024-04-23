Samanyolu Haber /Gündem / Kamyon dehşeti: 11 araca çarptı, iş yerine girdi /23 Nisan 2024 00:18

Kamyon dehşeti: 11 araca çarptı, iş yerine girdi

İstanbul Esenyurt'ta, kontrolden çıkan kamyon 11 araca çarptıktan sonra iş yerine girdi.

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Esenyurt'ta Halil İmat idaresindeki 34 NOF 10 plakalı kamyon, Mehterçeşme Mahallesi 1953 Sokak'ta park edildikten bir süre sonra hareket etmeye başladı.

Kontrolden çıkan kamyon, 7'si park 4'ü seyir halinde 11 araca çarptı, ardından 4 katlı binanın girişindeki pide lahmacun dükkanına girdi.

Kamyonun çarptığı araçlarla girdiği iş yerinde ve üst kattaki dairede hasar oluştu.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Duran trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

"FREN BOŞALDI"

Kamyon sürücüsü Halil İmat, aracı park ettikten sonra frenin boşaldığını ileri sürerek, "Bir arkadaşın malzemesi vardı, onu indiriyordum. El freni boşalınca olan oldu. Araç yüklü değildi. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Bende bir şey yok, ufak tefek sıyrık var." dedi.

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kamyonun yol kenarına park edilmesi, araçtan iki kişinin inmesi, kamyonun bir anda hareket edip yolcu minibüsünü geçtikten sonra park halindeki araçlara çarpması yer alıyor.
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