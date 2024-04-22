Samanyolu Haber /Dünya / AB'den İran'a yeni yaptırım hazırlığı /22 Nisan 2024 23:26

AB'den İran'a yeni yaptırım hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) İran’a yeni yaptırımlar uygulamayı planlıyor. AB’nin hedefi İran’ın insansız hava aracı (İHA) ve roket üretimini sekteye uğratmak.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanları Pazartesi günü Lüksemburg'da bir araya geldi. Bakanlar istişareler sonucunda İran’a uygulanacak yeni yaptırımlar konusunda anlaştı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell İran’a uygulanacak yeni yaptırımlar konusunda somut önerilerini sunması için görevlendirildi.

İran'ın insansız hava aracı (İHA) üretimine yönelik mevcut AB yaptırımlarının seyir füzelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor. Yeni yaptırımların İran’ın insansız hava aracı ve roket üretimini sekteye uğratmak amacıyla ticari faaliyetlerini kısıtlayıcı nitelikte olması planlanıyor. Ayrıca insansız hava aracı ve roket üretimi ve teslimatında rolü olan bireyler, kurumlar ve şirketler de yaptırım listesine alınacak.

Zirve sonrası yapılan açıklamada "AB, özellikle insansız hava araçları ve füzelerle ilgili olarak İran'a karşı daha fazla kısıtlayıcı tedbir alacak" denildi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada İran ve müttefiklerinin Israil'e saldırmalarının engellenmesi için tüm yaptırım araçlarının kullanılacağını söyledi.

İHA'lar hedefte

Planlanan yeni yaptırımların nedeni İran'ın iki hafta önce İsrail'e düzenlediği saldırıda İran yapımı insansız hava araçlarının merkezi bir rol oynaması.

İran iki hafta önce Şam saldırısına misilleme olarak İHA ve füzelerle İsrail'e saldırı düzenlemişti. İsrail ordusu, İHA ve füzelerin yüzde 99'unun engellendiğini açıklamıştı. Tırmanan gerilim neticesinde İran'a yönelik yeni yaptırımlar konusunda geçtiğimiz hafta prensipte bir uzlaşmaya varılmıştı.
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