Samanyolu Haber /Spor / Xavi, Barcelona kararını değiştirdi /25 Nisan 2024 15:07

Xavi, Barcelona kararını değiştirdi

Barcelona Başkanı Joan Laporta ve teknik direktör Xavi ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Barcelona'da bir süredir devam eden teknik direktör belirsizliği gerçekleştirilen görüşmede Xavi'nin kalmasıyla son buldu.

Başkanı Joan Laporta’nın evinde gerçekleştirilen ve teknik direktör Xavi ile sportif direktör Deco’nun da katıldığı toplantıda Xavi’nin gelecek sezon da takımın başında olması için anlaşma sağlandı.

Xavi daha önce yaptığı açıklamada gelecek sezon takımın başında olmayacağını açıklamış ve bunun üzerine Katalan ekibi teknik direktör arayışlarına başlamıştı.

Barcelona Başkanı Joan Laporta ve teknik direktör Xavi ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

LAPORTA: XAVI'NİN DEVAM ETMESİ İYİ BİR HABER

Xavi'nin Barcelona desteği tartışılmaz. Diğer kadro ve yönetim kurulunun da desteği öyle. Her zaman Barça'nın çıkarlarını gözeten bir teknik direktörümüz var. Bu konuda çok nettim ve Xavi'nin devam etmesi çok iyi bir haber.
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