Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan Afrika atağı: Dört koldan liman ve elçilikler açıyorlar /25 Nisan 2024 15:03

Rusya'dan Afrika atağı: Dört koldan liman ve elçilikler açıyorlar

Ukrayna savaşının başlamasıyla Batı ile ticari ilişkileri bozulan Rusya, alternatif çıkış yollarını Afrika kıtasındaki yatırımlarında arıyor.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Bu nedenle Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Mısır veya Cezayir'de bir liman kurmayı planladıklarını açıkladı. Afrika, Rusya'dan yapılan ithalatta şimdiden Kuzey Amerika ve Latin Amerika kıtasını da geride bıraktı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın dış ticaret alanında uluslararası işbirliği dairesi müdürü Roman Chekushov yerli mal akışını düzenlemek için Cezayir, Mısır, Senegal, Tanzanya ve diğer Afrika ülkelerinde limanlar oluşturma olasılıklarını araştırdıklarını söyledi. 

TASS'a yaptığı açıklamada, Afrika Kıtası’nın doğu yakasıyla ticaretin geliştirilmesiyle de yakından ilgilendiklerini bu bağlamda öncelikle Tanzanya gibi ülkelerle ortak çalışmalar yaptıklarını, Ayrıca batı tarafından öncelikli olarak Rusya’dan gelen en büyük kargo trafiğinin bilindiği Senegal ile çalışmalarını artırdıklarını söyledi.

Chekushov, genellikle bu tür büyük ölçekli projelerin devlet veya liman işletmecileriyle ortaklaşa inşa edildiğini ve Rusya'nın, dünyanın en büyük operatörlerinin faaliyet gösterdiği birçok dost ülke bölgesine sahip olduğunu kaydetti.

Rusya, Afrika ülkelerine ağırlıklı olarak buğday, petrol ürünleri, kimyasal ürünler, otomobil ve ekipman ihraç ediyor. Geçen yıl Rus petrol ürünlerinin Afrika'ya ihracatı neredeyse iki katına çıktı ve buğday tedariki de önemli ölçüde arttı.

Diplomatik misyonlar artırılıyor

Ayrıca Rusya, yeni açılan büyükelçiliklerin yanı sıra Afrika kıtasına düzenlenen doğrudan uçuşların sayısını artırmaya çalışıyor. 

Rusya Dışişleri Bakanlığı Afrika Dairesi Müdürü Vsevolod Tkachenko, bu yıl içerisinde Burkina Faso’da açılan yeni büyükelçiliğin ardından ülkesinin bir dizi Afrika ülkesinde de birkaç diplomatik misyon daha açmaya hazırlandığını söyledi.

Ayrıca Rusya, Afrika ülkeleriyle de uçuş destinasyonlarının genişletilmesi konusunda görüşmeler yürütüyor.
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