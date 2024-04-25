Rusya Savunma Bakanlığı'nda büyük rüşvet operasyonu

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Izvestia Gazetesi, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur Ivanov'un, büyük ölçekte rüşvet almak suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yardımcısı olan 49 yaşındaki Ivanov, ordunun mal alımları, ihale kararları ve inşaat işleri dahil olmak üzere geniş yetkilere sahipti.





Kremlin Sözcüsü Peskov, Devlet Başkanı Putin’e ve Savunma Bakanı Şoygu'ya Ivanov'un gözaltına alındığı konusunda bilgi verildiğini belirtti. Gözaltına alınma gerekçesi olarak rüşvet suçunu düzenleyen ceza yasası maddesi gösterildi. Bu suçu işleyenlerin 15 yıla kadar hapis cezası alması öngörülüyor.





Bakan yardımcısı Ivanov'un eşi ve yakınlarının gösterişli yaşamları çok kez sosyal medyada gündeme gelmişti. Ivanov'un eşi Svetlana Zaharova bir iş kadını olarak biliniyor.





Timur Ivanov, Mayıs 2016'da cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile savunma bakan yardımcılığına atanmıştı. 1999-2012 yılları arasında yakıt ve enerji kompleksi işletmelerinde çalıştı, ardından Moskova bölgesi hükümetinin başkan yardımcısı oldu ve 2013'ten 2016'ya kadar Savunma Bakanlığı'nın en büyük inşaat holdingine başkanlık etti.





Savunma Bakanlığı’nda çok sayıda gözaltına alınan var





Rusya Savunma Bakanlığı’nda rüşvet ve yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle bakan yardımcısının yanı sıra çok sayıda görevlinin göz altına alındığı bildirildi.





Izvestia gazetesinin güvenlik güçlerinden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, rüşvet aldığından şüphelenilen Rusya Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov ile aynı zamanda, para transferinde rol alan çok sayıda kişi daha gözaltına alındı. Gazeteye göre dava, Savunma Bakanlığı'nın inşaat sözleşmelerinin uygulanmasıyla ilgili.