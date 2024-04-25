Samanyolu Haber /Gündem / Rusya Savunma Bakanlığı'nda büyük rüşvet operasyonu /25 Nisan 2024 15:01

Rusya Savunma Bakanlığı'nda büyük rüşvet operasyonu

Rusya İstihbaratı FSB görevlileri tarafından Savunma Bakanlığı'nda büyük rüşvet operasyonu gerçekleştirildi ve Bakan Yardımcısı dahil çok sayıda gözaltı gerçekleşti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Izvestia Gazetesi, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur Ivanov'un, büyük ölçekte rüşvet almak suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.
Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yardımcısı olan 49 yaşındaki Ivanov, ordunun mal alımları, ihale kararları ve inşaat işleri dahil olmak üzere geniş yetkilere sahipti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Devlet Başkanı Putin’e ve Savunma Bakanı Şoygu'ya Ivanov'un gözaltına alındığı konusunda bilgi verildiğini belirtti. Gözaltına alınma gerekçesi olarak rüşvet suçunu düzenleyen ceza yasası maddesi gösterildi. Bu suçu işleyenlerin 15 yıla kadar hapis cezası alması öngörülüyor.

Bakan yardımcısı Ivanov'un eşi ve yakınlarının gösterişli yaşamları çok kez sosyal medyada gündeme gelmişti. Ivanov'un eşi Svetlana Zaharova bir iş kadını olarak biliniyor. 

Timur Ivanov, Mayıs 2016'da cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile savunma bakan yardımcılığına atanmıştı. 1999-2012 yılları arasında yakıt ve enerji kompleksi işletmelerinde çalıştı, ardından Moskova bölgesi hükümetinin başkan yardımcısı oldu ve 2013'ten 2016'ya kadar Savunma Bakanlığı'nın en büyük inşaat holdingine başkanlık etti.

Savunma Bakanlığı’nda çok sayıda gözaltına alınan var

Rusya Savunma Bakanlığı’nda rüşvet ve yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle bakan yardımcısının yanı sıra çok sayıda görevlinin göz altına alındığı bildirildi.

Izvestia gazetesinin güvenlik güçlerinden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, rüşvet aldığından şüphelenilen Rusya Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov ile aynı zamanda, para transferinde rol alan çok sayıda kişi daha gözaltına alındı. Gazeteye göre dava, Savunma Bakanlığı'nın inşaat sözleşmelerinin uygulanmasıyla ilgili.
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