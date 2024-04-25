Polatlar, Daltonlar çetesiyle birlikte yargılanacak

Örgüt kurma ve kara para aklama gibi suçlardan tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, Banu Parlak’ın iş yerinin kurşunlatılmasına ilişkin davada hakim karşısına çıktı. Duruşmaya getirilen Dilan Polat, salona girdiği sırada gözyaşlarına boğuldu. Birlikte yargılandığı kişileri tanımadığını iddia eden Dilan Polat, “Gürcistan ile hiçbir bağlantımız yok. Daltonlar çetesi beni ve eşimi tehdit etmişti, bunlarla alakalı mesajlar da mevcut.” dedi. Parlak’la hiçbir husumeti olmadığını da söyleyen Dilan Polat, iddianameye giren kendi paylaştığı tehdit videosunun ise muhattabı olmadığını savundu. Dilan Polat’ın ardından savunma yapan Engin Polat ise davanın tanıklarından Halil İbrahim Kalkan’ı yalancılıkla suçladı. Kalkan’ın Pendik’teki iş yerlerine gelip kendilerini tehdit ettiğini söyleyen Engin Polat, kara para iddialarını da reddedip, “Bunların yalan olduğunu ilerleyen günlerde göreceğiz.” ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedip, davanın Daltonlar çetesi lideri Barış Boyun’un örgüt davasıyla birleştirilmesine karar verdi.