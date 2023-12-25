Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap: Manipüle edilmiş video görüntüleri

Süper Lig 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 0-0 beraberlikle sona erdi ama tartışmalar bitmedi.



Maçın 22. dakikasında Alexandru Djiku'nun müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalan Mauro Icardi, penaltı beklemiş ancak hakemin kararı 'devam' olmuştu. Maç sonrası iki kulübün teknik ekibi ve yöneticileri, pozisyonla ilgili sert ifadeler kullandı.



Galatasaraylı yöneticiler, Djiku'nun Icardi'ye müdahalesine "boks" benzetmesi yaparken, sarı kırmızılı kulübün resmi hesabından Arjantinli futbolcunun moraran gözü paylaşıldı. Fenerbahçe ise, Icardi'nin gözündeki morluğun direğe çarptığı pozisyondan sonra meydana geldiğini savundu.



Karşılıklı demeçlerin ardından bir paylaşım daha yapan sarı kırmızılı ekip, şu ifadeleri kullandı ve maç içerisindeki pozisyonun videosunu tekrar paylaştı: 'Tüm kamuoyunca penaltı olduğu kabul edilen bir pozisyonu yok saymanın, karşılığında manipüle edilmiş video görüntüleriyle elle oynama serzenişinde bulunmanın, zevksiz geçen derbide kaleyi bulan şutu olmamasına rağmen çeşitli çıkışlarla hedef saptırmanın futbolumuza katacağı hiçbir değer yoktur. Rakip takımın yöneticilerinin yaptığı bu tür açıklamalar, futbola tutkuyla bağlı insanımızı manipüle ederek yanlışa yönlendirmek ve ülke futbolunu geriletmekten başka bir amaca da hizmet etmeyecektir. Saygılarımızla.'