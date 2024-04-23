Samanyolu Haber /Spor / İşte TFF 33. haftanın VAR kayıtları! /23 Nisan 2024 22:11

İşte TFF 33. haftanın VAR kayıtları!

Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanan üç maçın VAR kayıtlarını açıkladı. Yapılan açıklamada çok konuşulan Sivasspor-Fenerbahçe maçının uzatma dakikalarındaki penaltı pozisyonu da yer aldı:

SHABER3.COM

Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.

Süper Lig’in 33’üncü haftasında oynanan 3 maçtaki pozisyonlarla ilgili sahada inceleme yapılan VAR kayıtları açıklandı. VAR kayıtları açıklanan 3 maç şu şekilde:

    İstanbulspor-Fatih Karagümrük
    Kayserispor-Trabzonspor
    Sivasspor-Fenerbahçe

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ VAR KAYDI

Sivasspor’un Fenerbahçe’yi konuk ettiği mücadelenin 87’nci dakikasında ev sahibi ekipte N’jie’nin ceza sahasına havalandırdığı topu kontrol eden Manaj, kale önünde kaleci Livakovic’in müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın, VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti. VAR monitörünün önünde pozisyonu izleyen Cihan Aydın, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: Kalecinin şut çektikten sonra hücum oyuncusuna net bir teması var.

Cihan Aydın: Evet.

VAR: Lütfen kenara gel, sana sahada incelemede göstereceğim.

Cihan Aydın: Sahada inceleme mi?

VAR: Sahada inceleme.

Cihan Aydın: Buğra geliyorum incelemeye.

AVAR: Cihan, kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor sahada inceleme öneriyor potansiyel bir penaltı için.

Cihan Aydın: Tamam, evet Benjamin izliyorum.

VAR: Cihan oradaysan duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin.

Cihan Aydın: Tamam teması gördüm.

VAR: Tamam şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz.

Cihan Aydın: Tamam, ben normal hızda istiyorum.

VAR: Bu yavaş çekim.

Cihan Aydın: Tamam, bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum.

VAR: Evet, onaylıyorum.

Cihan Aydın: Tamam, teşekkürler.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte TFF 33. haftanın VAR kayıtları! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:14:28