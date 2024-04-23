İşte TFF 33. haftanın VAR kayıtları!

Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.



Süper Lig’in 33’üncü haftasında oynanan 3 maçtaki pozisyonlarla ilgili sahada inceleme yapılan VAR kayıtları açıklandı. VAR kayıtları açıklanan 3 maç şu şekilde:



İstanbulspor-Fatih Karagümrük

Kayserispor-Trabzonspor

Sivasspor-Fenerbahçe



SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ VAR KAYDI



Sivasspor’un Fenerbahçe’yi konuk ettiği mücadelenin 87’nci dakikasında ev sahibi ekipte N’jie’nin ceza sahasına havalandırdığı topu kontrol eden Manaj, kale önünde kaleci Livakovic’in müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın, VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti. VAR monitörünün önünde pozisyonu izleyen Cihan Aydın, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.



Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:



VAR: Kalecinin şut çektikten sonra hücum oyuncusuna net bir teması var.



Cihan Aydın: Evet.



VAR: Lütfen kenara gel, sana sahada incelemede göstereceğim.



Cihan Aydın: Sahada inceleme mi?



VAR: Sahada inceleme.



Cihan Aydın: Buğra geliyorum incelemeye.



AVAR: Cihan, kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor sahada inceleme öneriyor potansiyel bir penaltı için.



Cihan Aydın: Tamam, evet Benjamin izliyorum.



VAR: Cihan oradaysan duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin.



Cihan Aydın: Tamam teması gördüm.



VAR: Tamam şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz.



Cihan Aydın: Tamam, ben normal hızda istiyorum.



VAR: Bu yavaş çekim.



Cihan Aydın: Tamam, bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum.



VAR: Evet, onaylıyorum.



Cihan Aydın: Tamam, teşekkürler.