Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve Özel’den seçim sonrası ilk temas: Ne konuştular? /23 Nisan 2024 21:44

Erdoğan ve Özel’den seçim sonrası ilk temas: Ne konuştular?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel resepsiyonda buluştu… Özel, yaşananları Sözcü’ye anlattı.

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Sözcü'den İpek Özbey'in haberine göre TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyon sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi, birlikte çay içtiler.



Özgür Özel, o anları Sözcü’den İpek Özbey’e şöyle anlattı:

“Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çok sayıda grup başkan vekili, milletvekili vardı. Ben gittim ayağa kalktı elini sıktım, bayramlaştık.

‘Sağlığınız nasıl oldu’ diye sordu ‘daha iyiyim’ dedim. Sonra Meclis Başkanı yanına çağırdı yanına oturdum bir sürü insan vardı.

Bayramlaşmak karşılaşınca el sıkışmak davet edilince oturup bir çay içmek olması gerekendir ben bunu her zaman savundum.

Siyaset bazen münakaşadır ama her zaman müzakeredir.

Biz yerelde çok güçlü bir iktidarız nüfusun yüzde 65’ine ekonominin %80’ine hizmet vereceğiz. O da genel iktidar…

Ülkenin ve insanların çok önemli sorunları var konuşmadan bu sorunları çözemeyiz.

Seçimden önce Erdoğan’la kavga etmedim, emeklinin yoksulların durumunu ısrarla dile getirdim gerçek sorunları konuştum seçmen bunu ödüllendirdi.

Muhalefetin en sertini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın ama nezaketi ve müzakereyi terk etmeyeceğiz.”
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