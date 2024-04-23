Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Valisi Davut Gül yasakladı: /23 Nisan 2024 21:14

İstanbul Valisi Davut Gül yasakladı:

İstanbul Valisi Davut Gül'ün 23 Nisan için koltuğu devrettiği 4. sınıf öğrencisi Derin Mina Koç, 1 Mayıs'ta Taksim'e izin verdi.

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Vali Gül'ün 23 Nisan için koltuğu devrettiği çocuk, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına izin verdi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İstanbul Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlama etkinlikleri kapsamında, Şair Mehmet Emin Yurdakul İlkokulu öğrencilerini kabul etti.

Vali Gül, ziyaret sırasında 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Derin Mina Koç'a koltuğunu devretti

Mina Koç, doktor olma hayalinin olduğunu söyleyerek, gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Özellikle 1 Mayıs etkinliklerinin Taksim Meydanı'nda yapılması konusundaki görüşlerine "İzin veririm tabii ki" şeklinde yanıt veren Derin Mina Koç, sözleri dikkat çekti.

Gül, konuşmasında genç ziyaretçiyi tebrik ederek, "Sayın Valimizi tebrik ediyoruz. Kendini çok güzel yetiştirmişsiniz. Sizleri yetiştiren annenizi, öğretmenlerinizi tebrik ediyorum. Mesajlarınız çok anlamlı ve yerinde. İnşallah istediklerinizi başarırsınız. İstanbul ve Türkiye'deki eğitim kalitesinin her geçen gün arttığını görmek sevindirici. Eksikliklerimizi fark edip, çözüm için çalışmak önemli. Belediyelerimize de bu yönde talimatlarımızı ileteceğiz" dedi.

VALİ GÜL YASAKLAMIŞTI

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin, "Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Talep eden herkese Taksim'de kutlamaların olmayacağını ilettik. Taksim'in dışındaki bir alanda kutlanacak. Taksim'in dışındaki herhangi bir alanda kutlanacak. Biz nerede kutlamak istediklerine söyleyecekler. Biz de güvenlik güçlerimizle birlikte tedbir alacağız" demişti.
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