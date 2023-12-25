Samanyolu Haber /Dünya / İsrail basını: ABD, 230 uçak ve 20 gemi dolusu silah gönderdi /25 Aralık 2023 23:48

İsrail basını: ABD, 230 uçak ve 20 gemi dolusu silah gönderdi

ABD'nin, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'e silah yüklü 20 gemi ve 230 uçak gönderdiği öne sürüldü.

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İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi, ABD'nin, Gazze'ye yönelik saldırıların başında bu yana İsrail'e gönderdiği silahlar ve bu silahların içeriğiyle ilgili bir haber yaptı.

Buna göre ABD, şu ana kadar İsrail'e 230 uçak ve 20 gemi dolusu silah gönderdi. Bu silahların içinde top mermisi, zırhlı araçlar ve askerler için temel savaş ekipmanları da yer aldı.

Haberde İsrail Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliye dayandırılarak mühimmatların nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi verildi.

Yetkiliye göre İsrail ordusu, savaş öncesi sahip olduğu mühimmatların büyük kısmını kullanırken, Hizbullah'a karşı geniş çaplı bir savaşa hazırlıklı olmak için depolarını da doldurdu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre  İsrail ordusunun, Lübnan cephesinde saldırı ve hava savunması için tahsis edilen mühimmatlara dokunmadığına dikkat çekildi.

"Gazze'deki tehdidin" Tel Aviv'in beklediğinden daha büyük çıktığına işaret edilen haberde, çatışmalarda ölen ve yaralanan İsrail askerlerinin sayısının çok fazla olduğu, bu durumun, askerlerin tehlikeli bölgelerdeki faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla kullanılan silahların kapsamı ve gücü hakkında tartışmaları gündeme getirdiği vurgulandı.
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