Feyyaz Uçar, Sergen Yalçın iddialarını cevapladı: İsim zikretmemem lazımdı ama...













Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanan dış saha maçında 2-1'lik galibiyetle ayrıldıklarını belirterek, takımın performansından memnuniyetini dile getirdi. Uçar, "Çocuklar bugün çok iyi mücadele etti. Hepsi istekli ve arzuluydu. Bizim için ümit verdiler." şeklinde konuştu.Ayrıca, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen askerler için taziyelerini sunan Uçar, yakınlarına sabır diledi. Son dönemde alınan olumsuz sonuçlara rağmen kazanmanın önemine vurgu yapan Uçar, Beşiktaş'ın üst üste üç mağlubiyet alamayacağını ifade etti ve "Çocuklar bugün çok iyi mücadele etti. Hepsi istekli ve arzuluydu. Bizim için ümit verdiler. Böyle mücadele etmeleri gelecekteki günler için Beşiktaş adına sevindirici." dedi.Teknik direktör arayışlarına da değinen Uçar, en doğru kararı vermek için çalışmaların sürdüğünü ve Kasımpaşa maçına yeni bir teknik direktörle çıkmak istediklerini belirtti. Bir gazetecinin "Sergen Yalçın gündemde mi?" sorusuna ise Uçar, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş için özel bir isim olduğunu dile getirerek, "Hocaların arasında Sergen Yalçın da var. İsim zikretmemem lazımdı ama Sergen Yalçın Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor." yanıtını verdi.Rıza Çalımbay'ın ayrılığı hakkında konuşan Uçar, bu durumu profesyonel bir ayrılık olarak nitelendirdi ve gelecekte tekrar birlikte çalışabileceklerini ifade etti.