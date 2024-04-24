Ankaragücü ile Beşiktaş yenişemedi tur İstanbul'a kaldı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.



Karşılaşmanın rövanşı 7 Mayıs'ta Dolmabahçe'de oynanacak. Turu geçen takım finalde Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının galibi ile karşılaşacak. Kupayı müzesine götürecek ekip, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.



Ankaragücü'nün 15. dakikada Ali Sowe ile ağlara giden topu, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısını sonrası ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Kitsiou'nun ara pasında soldan ceza sahasına giren Bassogog'un arka direğe kestiği topa ayak koyan Sowe, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Filelerle buluşan top, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.



BEŞİKTAŞ TARAFTARI STADYUMDA YER ALMADI



MKE Ankaragücü taraftarı, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, 20 bin 500 kapasiteli stadın tamamını doldurdu. MKE Ankaragücü taraftarları tribünde dev Türk bayrağı açtı.



Beşiktaş taraftarı ise maçı statta izleyemedi. Bu sezon lig maçında deplasman tribününde takımını destekleyebilen siyah-beyazlı taraftarlar, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği kupa maçında yer almadı.



MERT GÜNOK BİR MAÇ SONRA KALEDE



Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, bir maçlık aradan sonra tekrar 11'e döndü. Sakatlığı nedeniyle ligdeki MKE Ankaragücü maçını kaçıran tecrübeli kaleci, kupadaki karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı.



Siyah-beyazlılarda sakatlığı geçen Omar Colley bir karşılaşma, Salih Uçan yaklaşık 2 ay, Arthur Masuaku ise 1,5 ay sonra maç kadrosuna dahil oldu.



SERDAR TOPRAKTEPE'DEN İLK 11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK



Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü.



Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Topraktepe, Trendyol Süper Lig'de geçen hafta yine MKE Ankaragücü ile yaptıkları maçın ilk 11'inde, biri zorunlu 2 değişikliğe gitti. Sakatlığı bulunan genç oyuncu Serkan Emrecan Terzi'nin yerine Umut Meraş, MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de görev aldı. Topraktepe, kalede ise Ersin Destanoğlu'nu yedeğe çekip sakatlığı düzelen Mert Günok'u görevlendirdi.



Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya (Dk. 77 Kazımcan Karataş), Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Tolga Ciğerci (Dk. 65 Pedrinho), Flips, Efkan Bekiroğlu (Dk. 77 Ali Kaan Güneren), Morutan (Dk. 83 Chatzigiovanis), Bassogog, Sowe (Dk. 65 Macheda)

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Worrall, Necip Uysal, Umut Meraş (Dk. 46 Masuaku), Al-Musrati, Gedson Fernandes, Ghezzal (Dk. 79 Chamberlain), Muçi (Dk. 88 Salih Uçan), Rashica (Dk. 46 Cenk Tosun), Muleka (Dk. 90+1 Aboubakar)

Sarı kartlar: Dk. 21 Tolga Ciğerci, Dk. 62 Efkan Bekiroğlu, Dk. 74 Atakan Çankaya, Dk. 90+4 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 56 Al-Musrati (Beşiktaş)

