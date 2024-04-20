Abdullah Avcı'dan TFF'ye fikstür tepkisi: Hiç sağlıklı değil

Geçen haftaki mağlubiyetten sonra böyle bir deplasmanda kazanmanın kendileri için son derece değerli olduğunu belirten Avcı, "Pepe'nin dönüşü, Enis'in oynayıp gol atması, Pepe'nin gol atması, ön tarafın takım savunmasına inanılmaz yardım etmesi, grup enerjisinin olduğu, üçüncülük ve kupayı kazanmak hedefimize gidebilmemiz için oyun son derece önemli. Bir önemli şey de kenetlenme. Trabzonspor camiasının kenetlenme zamanı. Bize destek verirlerse bu seneki ulaşılabilir hedeflerimize en iyi şekilde hareket edeceğimizi düşünüyorum. Kayserispor iyi bir takım, bundan sonraki süreçte onlara başarılar diliyorum." diye konuştu.





Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.Avcı, Trabzonspor taraftarlarının desteğinin bu sezonki hedeflere ulaşmaları için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Trabzonspor topluluğu olarak birlik olma vakti geldi. Taraftarlarımızın desteği ile hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz hafta Sivasspor ile kendi sahalarında oynadıkları maçta özellikle ilk yarıda iyi bir performans sergilediklerini ancak sonuca yansıtamadıklarını belirten Avcı, maçın ikinci yarısında yaşanan oyun dalgalanmaları nedeniyle hak etmedikleri bir yenilgi yaşadıklarını hatırlattı.Bunun oyun içinde var olduğunu ve zaman zaman bunlarla karşılaşacaklarını ifade eden Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:Bugün buraya gelirken özellikle hem Kayserispor hem bizim adımıza kilit oyundaki çözüm noktaları, onların da elinde çok atlet oyuncular var, savunma arkası yaptıkları koşular. Özellikle bizler bu koşulara nasıl cevap vereceğiz, rakibin de bütün saha planında adam adama oynamasında iki tane şey çok değerliydi. Bir tanesi top ayağında olan oyuncumuzun topla mesafe kat etmesi. İki, diğer oyuncuların hareket halinde alan yaratmalarıydı. Bugün oyunun başından sonuna kadar özellikle bunu çok doğru uyguladık diye düşünüyorum. Sadece bazen 5-6 kere çok basit top kaybı yaptık. Pozisyon vermedik. Sonlarda yediğimiz gol başlangıcında aslında kenar önüne ve kenara oynasak belki de rakip kalede atak sonlandıracağız. Geri döndüğünde, bireysel olarak bu sene böyle maalesef goller yiyoruz. Yediğimiz bir gol var. Uğurcan bu ülkenin en değerli kalecilerinden. Bu takıma çok katkı sağlamış birisi. Zaman zaman eleştiri olabilir ama bugün bir asist yaptı, bir de yedirdi aslında böyle bakalım.Avcı, oyunun başından sonuna kadar hak ettikleri, ciddi şekilde oyun üstünlükleri olan bir müsabaka oynadıklarını söyledi.Takvim hassasiyetine dikkati çeken Avcı, "Biliyorsunuz ocak ayında bütün takımlar 8-9 tane müsabaka oynadı. Hem ara transfer var, hem Afrika Kupası var, Türkiye Kupası çok yorucu ve yıpratıcı geçti. Sonrasında da geçen hafta itibarıyla milli takım arasıyla beraber devam eden süreçte 26 günde 2 maç oynadık. Bir futbol takımı açısından sağlıklı değil. Bundan sonraki süreçte herhalde mayısın 26'sına kadar haftada yine 3 maç oynayacağız. Bu sağlıklı bir planlama değil. Gelecek sene itibarıyla bunun daha iyi olmasını rica ediyorum. Daha dikkat edilmesini istiyorum." diye konuştu.Taraftarın kendileri için çok değerli olduğunu kaydeden Avcı, olumlu destek verdiklerinde kendilerini yukarı çektiklerini sözlerine ekledi.